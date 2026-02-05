Скритата камера в АГ кабинет в София: Арестуваха гинеколога и съпругата му

Още по темата: Скрита камера в гинекологичен кабинет в София - клипове изтекоха в порно сайтове 04.02.2026 12:25

Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за срок до 24 часа, научи NOVA от свои източници.

Задържането е във връзка с разследването за разпространение на видеоклипове със съдържание за възрастни, за които се твърди, че са заснети в гинекологичен кабинет в София. В сряда Софийската районна прокуратура се самосезира след медийни публикации по случая. По данни на разследващите кадрите са от 2024 г. и са заснети в кабинета на д-р Иванов.

Видеозаписите са направени със скрита камера, поставена в един от ъглите на кабинета. Пред NOVA гинекологът заяви, че устройството е било монтирано с охранителна цел.

По случая е извършена проверка на място от екип на СДВР, а Софийската регионална здравна инспекция е съставила констативен протокол. От Централната етична комисия на Българския лекарски съюз съобщиха, че ще сезират и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.