Слави Трифонов за "Петрохан": Това е мафиотско убийство, това е екзекуция

ППДБ да отговорят какво правят насред такова убийство

Случилото се край хижа „Петрохан“ е мафиотско убийство. Това заяви в профила си в TikTok председателят на „Има такъв народ“ Слави Трифонов.

„Мафията убива така – по този начин. Всички сме гледали филми. Това са мафиотски убийства, това е екзекуция. По този начин – убити, така подредени. Тези хора са екзекутирани“, каза Трифонов.

По думите му зад трагедията стои нещо повече, което тепърва трябва да бъде разкрито.

„Разбира се, българската правосъдна система и българските разследващи органи трябва да установят какво точно се е случило, но на първо четене това изглежда като нещо… Представете си млади хора – убити, подредени, екзекутирани“, допълни той.

Слави Трифонов отправи и остри критики към „Продължаваме промяната – Демократична България“.

„Кой е дал тази недвижима собственост? Г-н Сандов, докато е бил министър. На какъв се прави сега, докато говори разни глупости? Той им е дал имота – това е негова отговорност. Кой е основният им спонсор? Г-н Терзиев, който сега е кмет на София. Той им е дал пари и е казал, че са добри момчета. ПП-ДБ трябва да отговорят какво правят насред мафиотски убийства“, заяви Трифонов.