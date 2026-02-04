Садисти изтезавали животни с месомелачка и гилотина

Продавали клипове за хиляди евро

Мъж и жена са задържани за зверства към животни в свищовското село Царевец. Прокуратурата повдигна обвинение на 53-годишните Детелин и Анита, които живеели на семейни начела. Те бяха арестувани във вторник при акция на ГДБОП.

Двамата изтезавали животни, заснемали зверствата и продавали видеата. Според разследващите записите се продавали по 4-5 хиляди евро в т.нар. „тъмна мрежа“ и в „Телеграм“.

Жертви на садистите били котки, кучета и зайци. Направени били 82 клипа. При акцията е било разкрито импровизирано филмово студио, използвано за заснемане на насилие над животни. Изтезанията и заснеманията се извършвали в гараж и стопанска постройка в къщата, както и в жилище в Свищов. По първоначална информация част от зверствата били извършвани с месомелачка. В имота били открити гилотина, месомелачка и много други приспособления за изтезания, както и кожени костюми. Според Нова ТВ прякорът на жената бил „Царицата на мъченията“.

Случаят е подобен на този от миналата година в Перник, при което мъж и жена отново подлагаха на жестоки изтезания животни и продаваха видеоклиповете. Проверява се дали съществува връзка между двата случая.

Съседите не подозирали за извращенията с беззащитните животни.„Потресен съм. Не ми го побира умът. Минаха ми хиляди мисли, като гледах цял ден прокуратурата и лабораторията тука какво може да се случи. Не мога да повярвам, че това нещо се е случило“, разказа Богдан Велинов, съсед на задържаните.