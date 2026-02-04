Версия: Вътрешен човек застрелял тримата в хижа „Петрохан“ (Обзор)

Агенти на ДАНС не са били на огледа в сградата

Жертвите – гръмнати от упор

И.ф главният прокурор Борислав Сарафов: Случаят е действителен „Туин пийкс“

Тройното убийство в хижа „Петрохан“ е било извършено от вътрешен човек или от много добър познат на жертвите. Това е водещата версия на полицията. До къщата никой случаен не би могъл да проникне заради огражденията и обучените кучета. Животните са били отведени в помещение на втория етаж, където са изгорели при запаления пожар и това би могъл да направи само човек, когото те са виждали многократно.

Жертвите - 49-годишният Ивайло Иванов, Дечо Василев на 45 г. и Пламен Статев на 51 г., вероятно са убити в различни помещения, след което телата са завлечени извън сградата. Възможно е да са спали, когато килърът е натиснал спусъка. Стреляно е от упор, разбра „Труд news“ от отлично информиран източник. Възможно е и сами да са сложили край на живота си, което ще стане ясно от експертизата.

Като основен заподозрян засега е изчезналият Ивайло Калушев, като не е изключено той да е застреля приятелите си и също да е смятал да се гръмне, но в последния момент да се е разколебал.

Днес и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов заяви, че е шокиран както от престъплението, което нарече "един действителен Туин Пийкс", така и от дейността на неправителствената организация, която се е опитвала да изземе дейността на държавни институции. Сарафов смята, че изчезналият Калушев вече не е между живите и че това се чете в съобщението до майка му, което прилича на предсмъртно писмо.

Шефът на ДАНС Деньо Денев пък разказа, че още преди 2 години е проверявана дейността на рейнджърите и резултатите били предадени на прокуратурата. Той отрече агенти на ДАНС да са присъствали на огледа на убийството.

Полицията проверява и откъде убитите са разполагали с огромни средства. Вътре в хижата и около нея е имало видео и термокамери, дронове за наблюдение, включително и инфрачервено, сигнални датчици, електрически шейни. Подобна техника се ползва от спецподразделенията по света и струва скъпо.

Стана ясно, че сред спонсорите на "рейнджърите" са бизнесмените Асен Асенов, Атанас Симеонов и бизнесдамата Сашка Безуханова.

Днес кметът на София Васил Терзиев също написа във фейсбук, че е подпомагал групата, познавал е добре тримата загинали и им е дарявал средства, с които те си купили безшумни шейните, за да ловят бракониери и нелегални дървосекачи.

"Труд news" вече писа за версиите за секта или педофилска група, дожвели до трагедията, но наред с тях има и криминална - за участие на групата в трафик на хора или наркотици. Границата със Сърбия е на малко повече от 15 км., а дроновете, с които би могло да се пренася дрога, били с радиус на действие над 100 км. Възможно е и жертвите да са пресекли пътя на някого от „дървената мафия“ и да са станали заплаха за него. А това означава, че оцелелите 7 човека, които засега са в неизвестност, ги търси не само полицията и те са в опасност.