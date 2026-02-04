"Потресен съм": Сарафов сравни хижа Петрохан със сериала "Туин Пийкс", търси се Ивайло Калушев

"За случая „Петрохан“ се издирва Ивайло Калушев, но не мога да кажа докъде е стигнало издирването. Това обяви изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов в Батановци по повод разследването с мистериозно застреляните трима мъже край хижа Петрохан. "Не изключваме той също да не е сред живите. Изпратил е съобщение на майка си с извод, че сам е опитал да посегне на живота си", каза още Сарафов.

"На място бяха открити три тела, които са с огнестрелни рани", каза за случая вчера директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков. Той уточни, че се чакат аутопсии и експертизи. Има лица, които се издирват, свързани с неправителствена организация, обясни той. Установено е, че организацията има мотиви на секта. Дейността ѝ се изследва, посочи още той.

Борислав Сарафов посочи, че се изготвят съдебномедицински балистични експертизи за прострелването, използваното оръжие, защо мъжете са били там, кой и защо е запалил къщата. Има много неизвестни и предстои много работа, каза и.ф. главен прокурор.

"Това, което виждам сега, определено ме шокира. Два пъти повече ме шокира дейността на тази неправителствена организация, която сякаш се е опитала да изземе дейността на оторизираните държавни институции, да провежда своя политика и действия", посочи той.

"Дейността на тази организация трябва да бъде изцяло проверена, допълни Сарафов. Включително по отношение на децата, които са ходели там на лагери, които са оставяни там от своите родители", добави Сарафов.

"Има проверки по материали от ДАНС на организация от две години. Това, което възпрепятства събирането на информация и доказателства, е нежеланието на родителите на тези деца за съдействие. Има саботиране на разследването от родителите на децата“, допълни още Борислав Сарафов.

"Това за мен е шокиращо. Потресен съм. Не знаех, че съществуват подобен тип неща, но за съжаление понякога животът предлага по-фрапиращи обстоятелства, отколкото дори в сериала "Туин Пийкс", намираме се пред един действителен "Туин Пийкс", който тепърва предстои да разнищим, защото има много неизвестни, каза още Сарафов, цитиран от БТА.

Съобщението на Ивайло Калушев до майка му

Собственикът на хижата, в която беше извършено тройно убийство, е написал съобщение на майка си - известно време преди телата да бъдат открити.

"Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина... То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете (не е Леон) - момиче е, в твоя чест :))) Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна", е написал мъжът до своята майка.

Кой е издирваният Иво Калушев?

Иво e създател на първия български интернет портал и частен клуб за екстремни спортове Extremno.com, собственик на мексиканската школа по пещерно гмуркане Diving Mexico, както и на няколко други организации в областта в България и чужбина, пише в списанието в екстремното "Списание 360" и на 360mag.bg.

Той е старши инструктор по спелеология, алпинизъм и скално катерене, пещерно гмуркане, аварийно спасяване и оцеляване в екстремни условия към редица водещи световни организации, както и международен Outward Bound и EDUCO инструктор. Пътешественик-мореплавател, пилот парапланерист, международен инструктор по бойни изкуства (5 дан TKW ITF, Wing Chun Kung Fu), както и световно известен пещерен водолаз и изследовател, Иво е ръководител на екипа, изследващ в Мексико най-дългата в света подводна пещера с единичен вход – Система Икстлан. И да не пропуснем да споменем, че също е кино режисьор и фотограф, чиято работа намери широко признание у нас и в чужбина. Можете да видите един красив близо четиридесет минутен филм и да се гмурнете с Иво в подводните пещери на Мексиканския полуостров Юкатан във Vimeo: “THE UNEXPLORED – A special cave diving documentary.” Преди всичко обаче Иво е забележителен учител, който по неповторим начин успява да предаде духа на всички тези занимания на малки и големи, с непрестанна усмивка, доброта и истинско вдъхновение, раздавайки всичко от себе си. Без него нямаше да съществува нищо от прекрасния и магичен свят на Школата за Приключения Роук.

Как започна твоят път на учител?, питат от "Списание 360" Иво Калушев

Иво Калушев: Още от малък пътувах много по света и кръгозорът ми доста се разшири. Основах детската школа още през 1992, когато бях на 18. Тогава се казваше Екологично Дружество “Залмоксис” – кръстихме го на един легендарен магьосник от нашите земи. От много малък се занимавах с катерене и пещерно дело. На 16 годишна възраст работих малко в един детски лагер в САЩ и много ми хареса идеята да се работи с деца и да им се помага да установят връзка с природата по различен начин. Школата тръгна като една много свежа идея и бързо набра скорост. Още към първата програма, която обявихме, имаше огромен и неочакван за нас интерес. Тогава за десет места правихме интервюта с повече от сто деца в продължение на две седмици. Лека полека стана ясно, че има смисъл да се развива това начинание, още първите ни групи бяха много силни. Станаха чудеса с тези деца! Това бяха дълги програми – по 6 месеца – и стана ясно на всички, че Роук има причина да съществува. Така тръгна всичко – от една искрена идея, която вече 27 години съществува и се развива. Но се развива по малко по-нестандартен начин, защото повечето подобни организации търсят разрастване, а ние търсим точно обратното. Ние намалихме броя на децата, с които работим и направихме много по-труден подбора. Вдигнахме летвата много. В момента целта ни е да работим със съвсем малки групи – обикновено по 5-6 деца, но имаме дори програми за по 1 или 2 деца, като целият ресурс, с който разполагаме, се използва за тяхното развитие.

С какъв ресурс разполагате?

Иво Калушев: Работим тук в много тясно сътрудничество с Българската Асоциация по Екстремни Спортове, имаме и няколко бизнес организации в Мексико в областта на екстремните спортове и природните дисциплини. Също така имаме туроператорска агенция за VIP турове из джунглата на полуостров Юкатан. Наше е и едно от най-елитните училища за пещерно гмуркане в света – DivingMexico, в Ривиера Мая, най-големият курорт на Карибско море. От там идват средствата, които се пренасочват към Роук.

С други думи, децата не плащат за това, което получават в нашата школа в България. Ние им предоставяме абсолютно всичко. Всъщност, Роук от самото начало се оформи като напълно некомерсиална инициатива и до ден днешен е такава. Този проект е с идеална цел и за мен това е много освобождаващо, защото можем да си позволим да търсим будни деца и да им помагаме без никакви ограничения, нито за техните родители, нито за самите нас. Това има голямо значение.

Колко деца са минали през школата за тези близо тридесет години?

Иво Калушев: До един момент ги брояхме, но вече не…. Малко под три хиляди във всичките ни програми за тези 27 години, това е доста дълъг период от време. В различни моменти сме правили както масови програми, така и такива за малки групи. А на интервюта са се явили много повече кандидати. Само през последната половин година за общо пет програми се наложи да правим подбор измежду над хиляда и шестотин деца.

В интервю, публикувано на 24.01.2019 г. и достъпно в сайта на Българското национално радио, Иво Калушев казва: "Децата вече не знаят как да си играят". Според него приключението и планината могат да дадат сила на слабите, интровертните и тормозените от съучениците им деца

"Труд news" публикува статията към разговора на Ирина Недева с Иво Калушев и Ивайло Иванов в ''Хоризонт до обед'' без редакторска намеса. Сегашните деца нямат детство, каза пред радиото Иво Калушев – създател на Школа за приключения Роук:

„Това е тенденция, която се забелязва от доста време насам, но в момента е някак плашеща ситуацията. Причините, предполагам, са доста комплексни, но това, която наблюдаваме е, че децата все повече и повече се отчуждават от семейството, прекарват все повече и повече време в училище. В момента се налага схема на целодневно обучение в много училища. Това е нещо, което може би идва от родителите, които просто пращат децата на "отглеждане" в училището и то в момента в частните училища е факт на много места – деца, които са цел ден на училище, учебни часове, които са по 60 минути и всъщност тези деца, те нямат детство и започва да се вижда все повече и повече тези липса на детство. Има един цял свят, за чието съществуване тези деца изобщо не знаят нищо. Това е светът на игрите, на спортовете, на планината, всичко се капсулира в училище и това се забелязва по много плашещ начин. самите деца са доста „угаснали“, бих казал.“

Ивайло Иванов от Българската асоциация по екстремни спортове, който също е част от школата, допълва: „В училище децата на практика следват модела на цял работен ден, в който те вместо да са до обяд на училище и след това да имат свободно време предимно за игра, повтарят деня на възрастните. Природата напълно липсва в цялото им ежедневие.“

Виртуалните игри допълнително допринасят за отдалечаването на децата от природата като им дават фалшиво и заместващо усещане за игра. 15-годишният Ники, който от 10 годишен е в досег с природата, още на 11 годишна възраст става най-младия в света сертифициран пещерен водолаз. Участвал е в трудни подводни пещерни изследвания с няколко стотин пещерни гмуркания и спокойно споделя своите наблюдения:

„Изключително е да имаш възможността да си сред природата от малък и да правиш неща, за които повечето деца само си мечтаят и в същото време ми е доста тъжно като наблюдавам как по-малките от мен вече са загубили напълно досега си с тези спортове и с планината. Все повече и повече срещам деца, които са само с няколко години по-малки от мен, но които са сякаш от напълно различно поколение. Те не знаят нищо, не могат нищо, не мислят кой знае колко и доста трудно се води разговор с тях“.

Иво Калушев обяснява, че децата вече не знаят как да си играят: „Ние работим и с частни училища и с държавни училища и това, което получаваме като обратна връзка от самите директори, от самите учители на тези училища, е доста обезпокоително. Това са деца, които буквално не знаят какво е да си играят. Става дума за базови умения и познания за това да си играеш, дори това го няма, Учители по физическо споделят, че първото, което трябва да учат децата, е как да си играят. Не на конкретни игри, а как да си играят въобще.“

Тази обезпокоителна тенденция може да се подсили при налагане на целодневната форма на обучение в училище, за която настояват и много родители, които в нея пък виждат възможност да облекчат своите ангажименти към деня на децата им.