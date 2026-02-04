"Нямаме никакви сили повече": Собственикът на хижата „Петрохан“ със съобщение до майка му

Собственикът на хижата, в която беше извършено тройно убийство, е написал съобщение на майка си - известно време преди телата да бъдат открити, съобщава bTV.

"Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина... То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете (не е Леон) - момиче е, в твоя чест :))) Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна", е написал мъжът до своята майка.