Мистериозното убийство край хижа „Петрохан“: Издирват се свързани лица

Продължава разследването на мистериозното убийство край хижа „Петрохан”. След като от полицията потвърдиха за намерени три тела с огнестрелни рани, предстои експертизи да доказват вида на оръжието, както и дали става въпрос за убийство и последвало самоубийство.Работи се по всички версии.

Разследващите откриха и данни за секта, свързана с организацията, стопанисвала хижата. Тримата убити не са криминално проявени, а откритите оръжия са законно притежавани.

БНТ съобщи, че полицията издирва поне три лица, свързани с мистериозната смърт. Все още в неизвестност е соченият за собственик на сградата Ивайло Калушев. Има данни, че той е привличал в групата непълнолетни, дори и малолетни.

Според източници, близки до разследването, назад във времето малолетни и непълнолетни лица са посещавали хижата, като са ходили на лагер, ръководен от собственика.