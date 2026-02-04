Нова версия за случая "Петрохан": Охранявали са канал от Сърбия

Според Иван Савов версиите за секта или педофилска мрежа са партенки

Не е ясно какви са фактите около случая край Петрохан, затова е и нормално да се разпространяват слухове. Това заяви пред БТВ криминалистът Иван Савов.

"На първо място това е една хижа, която въпреки че е отдалечена от столицата, е на стратегическо място. От другата страна на пътя на Петроханския проход минава един черен път, който стига до сръбската граница, който влиза в Сърбия и продължава в Сърбия. Едни такива хора, които застават там и създават някаква зона за контрол, могат спокойно да контролират какъвто си поискат трафик - да осигуряват прикритие, включително с технически средства и дори термовизионни камери, което е много високо ниво на оборудване", обясни Савов.

Според него версиите за секта или педофилска мрежа са просто партенки, които се пускат в публичното пространство, за да бъдат предъвквани.

"Те могат да контролират трафик на оръжия и деца. Откъде са парите за финансиране, също е важен въпрос. Как е финансирано такова НПО, което се е кръстило Национална агенция за контрол и защита. Защо ДАНС са отишли там? ", продължи Савов.