Счетоводната къща на Дечо Василев потвърди смъртта му в касапницата край хижа Петрохан

В и М Компания ООД, фирма за счетоводство, одит и консултации потвърди смъртта на управителя си Дечо Василев. Инициалите на 45-годишния мъж фигурираха сред тези на тримата мъже, открити застреляни край хижа Петрохан.

"Труд news" публикува жалейката от компанията в социалната мрежа "Фейсбук" без редакторска намеса.

Уважаеми партньори,

С дълбоко съжаление ви информираме, че беше потвърдена трагичната смърт на нашия управител и съдружник Дечо Василев.

Това е тежък момент за неговото семейство, близки и за целия ни екип. Молим за уважение и дискретност към всички засегнати.

Във връзка с различни публикации и коментари в медиите бихме искали да заявим, че към момента няма официална информация за обстоятелствата около случая, поради което фирмата няма да участва в спекулации или интерпретации.

Дейността на компанията продължава и всички поети ангажименти към клиенти и партньори ще бъдат изпълнявани, както досега.

Благодарим ви за разбирането, доверието и подкрепата в този труден момент.

С уважение,

Екипа на В и М Компания ООД

Поне трима души се издирват и към този час от МВР, сред тях и соченият за собственик на сградата Ивайло Калушев. Налице са обосновани предположения, че той е примамвал в групата непълнолетни лица, дори и малолетни деца.