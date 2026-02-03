Българин се върна от Турция с висококачествени фалшиви евро (СНИМКИ, ВИДЕО)

Евро банкноти с високо качество са открити у водача на спрян за проверка влизащ в страната лек автомобил на ГКПП-Капитан Андреево.

След проведено разследване от служители на сектор „Фалшификации“ при ГДБОП, е установен канал за внос в страната на неистински парични знаци с високо качество, съобщиха от МВР.

Превозното средство с българска регистрация е управлявано от 52-годишен български гражданин, в дрехите на когото са открити десетки банкноти с номинали от 50 и 200 евро, както и 100-доларови банкноти.

Операцията на границата е проведена на 28 януари 2026 г., под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. По случая е образувано досъдебното производство.

Водачът на автомобила е привлечен като обвиняем за пренасяне на подправени парични знаци през границата - престъпление по чл. 244 ал.1 от Наказателния кодекс. Спрямо него е била взета мярка за неотклонение „Гаранция в пари“, както и „забрана за напускане пределите на Република България”, освен с разрешение на Окръжна прокуратура - Хасково.