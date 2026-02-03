Измами в социалните мрежи: Фалшиви видеа с лицата на водещи на БНТ

В социалните мрежи продължават да се разпространяват фалшиви видеа, с които, използвайки лицата и гласовете на водещите на "Денят започва", се рекламират различни продукти.

Те са генерирани с изкуствен интелект и изглеждат много истински. Намесват се и имената на известни български изпълнители – Богдана Карадочева и Васил Найденов.

Водещите в предаванията на БНТ не рекламират продукти в ефира на телевизията.

"Призоваваме зрителите на БНТ да не се подвеждат от подобни материали и да подават сигнал към отговорните институции. С такива проблеми се занимава киберотделът към ГДБОП."