Кметът на с. Гинци за труповете в "Петрохан": Застреляни са в главите, беше пълно с оръжия

Около 14:00 ч. началникът на полицията ме информира, че има три трупа в района на хижа „Петрохан” и да имам готовност да посетим района. Бяха спецслужбите на ДАНС вътре в изгорялата сграда. След това влязоха криминалистите в София. Вътре имаше три трупа, застреляни, един до друг наредени. Разпознах ги, тъй като няколко пъти съм имал среща с тези хижари. Никой не знае имало ли е още хора. Това заяви пред Нова телевизия кметът на с. Гинци Георги Тодоров, след като в бившата хижа „Петрохан”, която се намира в землището на селото, бяха открити три трупа.

„Намерени са оръжия, гилзи. В убитите се намериха три пистолета и една карабина под единия. На единия му беше обгорена брадата, на другия му бяха изгорели дрехите на гърба“, сподели той.

„Казаха, че не може никой да каже как са се самоубили или друг ги е убил. До тях имаше празни гилзи. Имало е много оръжия вътре в хижата. И тримата са били застреляни с изстрели в главите. Кучета също са изгорели. Сградата отново се възпламени след огледа, пожарната отново я гаси“, каза още той.

По думите му мъжете постоянно са живеели там:

„Казваха ми, че опазват горите и околната среда. Спираха хората, не им даваха да си берат боровинки, да си работят ливадите. Искаха лични карти, правих им забележка. Имаха камери и дронове на много места. Бяха заградили пътеката от вр. Ком за Емине, накарах ги да си преместят оградата. Не пускаха цивилни да влизат в хижата.”

Разказва, че идвали и хора от Министерство на земеделието, но са настоявали кметът на селото да идва с тях в хижата, защото ги е било страх. Допълва, че десетина души са живеели в хижата. Никой не е знаел с какво се занимават там.

„Познавах лично единият – Иво, предупредих го, че не е за тези хора, защото имах едно наум, че не им е читава работата”, каза още Тодоров.