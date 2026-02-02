Нов порно скандал: Второ студио записвало с камери клиентки

В над десет порно сайта въртят кадри на бургазлийки, правили си лазерна епилация

Сред сниманите клиентки имало ученички, дори и бременна жена

Сексскандалът в Бургас, вече има нова серия. В над десет порно сайта се въртят записи с бургазлийки, които са си правили лазерна епилация. Записите са не само от едно, а от две студия в морския град. Освен салона в центъра, в понеделник полиция влезе във втори салон- в комплекс "Меден рудник". Там също са поставени камери и е установено, че записи от мястото също са пращани в порно - канал.

„Информацията за втория салон с изтекли кадри получихме през изминалата нощ. Предстои да проучим дали има връзка между двете студия и кое е лицето, генериращо кадрите с интимно съдържание”, съобщи районният прокурор на Бургас Мария Маркова. Прокурорът коментира, че предвиденото от законодателя наказание за разпространение на порнографски материали е лишаване от свобода до една година или глоба от 1000 до 3000 лева. - „При квалифицирани случаи наказанието може да достигне до две години лишаване от свобода и глоба от 1000 до 3000 лева. Ако се касае за снимки на лица под 16-годишна възраст, наказателната отговорност е по-голяма”, обясни прокурор Маркова.

Сред сниманите клиентки има ученички, млади дами, дори и бременна жена.

Собственичката на боядисаното в розово студио за лазерна епилация се оправда пред униформените, че камерите не били поставени случайно, а още когато наела помещението за работа. Според нея, камерите били само с охранителна цел. Преди ден обаче някой ги хакнал, и тя отишла да подаде сигнал в полицията.

"Обърнали сме се към компетентните органи, да си свършат работата", каза тя.

"Не е ясно все още как и кой праща кадри, кой финансира всичко това, но в над десет порно сайта вече циркулират кадри от двете лазерни студиа", потвърдиха и от полицията.

Сексскандалът започна преди няколко дни, след като млада бургазлийка заплаши със съд студио за лазерна епилация. В него с камери били снимани клиентки, които се събличали голи и се епилирали. Най - горещите кадри били с жените, които си правели процедура на интимните части.

Клиентките на студиото изпаднаха в шок. След първия случай, 17 годишна ученичка от бургаска гимназия, също ,установи че с нейна епилация има запис, който се върти в порно канал. Отделно от това има кадри с правене на секс в студиото, също заснети за порноканала.

Студиото не е затворено. Напротив, собственичката дори излезе с обръщение към клиентите си и опроверга слуха, че е хлопнало врати и че разпродава апаратурата. Имаше клиенти, които и пожелаха успех и смелост в борбата с "жълтите слухове" и обсипаха поста и в социална мрежа с лайкове и сърчица.