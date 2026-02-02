Увеличиха наказанията на „майстори” на покриви

Четиримата измамили седем семейства във Варненско

Четирима псевдо майстори на покриви ще лежат в затвора с година повече. Това постанови състав на Варненския апелативен съд, който коригира дадените от окръжните магистрати наказания. Делото се гледа след протест на прокуратурата и жалби на подсъдимите Георги Ж., Кирил Ж., Митко С. и Димитър С. Те участвали в престъпна група, която нанесла сериозни щети на седем домакинства от Варна, Севлиево, Чернево, Генерал Кантарджиево и Орешак.

Баш майсторите действали по изпитана схема. Разлепвали обяви на обществени места и се рекламирали в социалната мрежа, докато хванат клиент, който иска ремонт на покрив. Започвали работа веднага, като без нужда разкривали целия покрив. След това тръгвали искания на допълнителни суми, без които дейността не може да продължи. Ако стопанинът откажел, следвали люти заплахи. "Майсторите" се въртели на обекта, докато получат няколко парични транша, после изчезвали, а телефоните им се оказвали изключени. Сега трябва да платят 62 800 лв. на потърпевшите.

Нито един от четиримата няма строително образование и квалификация, за да извършва ремонт на покриви, стана ясно на делото. Георги и Кирил и преди са били съдени за същото престъпление. След корекцията на наказането първият ще лежи зад решетките 5 години и 8 месеца, а вторият - 5 години. Съучастниците им Митко и Димитър ще прекарат в затвора по 4 години и 4 месеца, постанови съдът.