Трима са с обвинения след операцията срещу торент сайтовете у нас

Разследват транзакции към българин с 12-годишна присъда в САЩ

България е единствената страна от ЕС, включена в списък 301 за онлайн пиратство

Трима души са с обвинения, след международната операция, която доведе до спирането на трите най-големи български сайта за пиратско съдържание - ArenaBG.com, Zamunda.net и Zelka.org.

Това стана ясно на брифинг в Националната следствена служба по повод резултатите от операцията на СГП, СРП, ДАНС, ГДБОП-МВР, Департамента по вътрешна сигурност на САЩ и Министерството на правосъдието на САЩ, проведена и със съдействието на Европол, на 29 януари.

Операцията е проведена в рамките на общо 4 разследвания - по две на Софийската градска прокуратура и Софийската районна.

„Акцията е обхванала 44 обекта, има 30 претърсвания и изземвания на недвижими имоти, сред които офиси на търговски дружества, множество претърсвания на леки автомобили и обиски на лица”, обясни говорителят на СГП Десислава Петрова.

Тя допълни, че делата, които се наблюдават от градската прокуратура, са с предмет на разследване "изпиране на пари". Наблюдават се съмнителни финансови потоци в страни в Европейския съюз и извън Съюза. Назначена е комплексна компютърна експертиза на всички обекти, обясни Петрова.

Делата, наблюдавани от СРП, са за нарушения на законите за авторското право. Именно районната прокуратура е привлякла тримата обвиняеми.

Адресите, които са проверени на територията на България, са четири – София, Пловдив, Бургас и Перник. Първоначално са били задържани четирима души.

Разследващите обясниха, че целта им не е просто преустановяване на дейността на конкретните торент сайтове, а изваждането на България от списъка със страните, които не съблюдават правилата за опазване на авторските права.

„България е в списък 301 (за борбата срещу онлайн пиратството) от няколко години единствена от европейските държави и това създава негативен образ на страната. Неколкократно бяхме уведомени, че докато работят такива големи пиратски платформи, страната ни няма как да бъде извадена от списък 301, докато продължава да толерира онлайн пиратството“, Светослав Василев от НсЛС.

По думите му, поради тази причина ръководството на прокуратурата е взело решение през лятото на миналата година да създаде сектор „Киберпрестъпления“ към следствения отдел на СГП. „Бяха проведени редица срещи и беше решено тази дейност да бъде прекратена. Това е въпрос, който касае и националната сигурност“, разказа той.

И поясни, че три вече съществуващи досъдебни производства са били обединени в едно. „На 29 януари 2026 г. са установени множество данни за престъпления – има данни за извършени транзакции от едно от дружествата, свързано с обвиняемите лица, към български гражданин, който в момента излежава 12-годишна присъда в САЩ за изпиране на пари през криптоактиви“, разкри Василев.

„Проведохме разговори с ръководството на ДАНС, които веднага разбраха, че това всъщност е въпрос, който касае и националната сигурност. И в резултат на действията от тяхна страна много бързо бяха получени данни за съмнителни финансови транзакции, за преводи чрез чужди платежни оператори, за съмнителни транзакции с криптоактиви и други подобни. Има данни за извършени транзакции от едно от дружествата, свързано с обвиняемите лица, към български гражданин, който в момента излежава 12-годишна присъда в САЩ за изпиране на пари през криптоактиви“, разкри Василев.

Работили сме и с колегите от ГДБОП. Всъщност участие в тази операция имат и Европол. Колегите от ГДБОП чрез Европол осъществиха координацията и направиха първоначалния контакт с Homeland Security Investigations. След това беше образувано и дело в Съединените американски щати. По това дело са иззети част от домейните, а друга част от домейните, особено алтернативните домейни, са иззети по досъдебните производства, които в момента са в Националната следствена служба и в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура”, каза Светослав Василев.