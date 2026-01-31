Минималната заплата назад със 160 евро от еврозоната

Най-близо до нас е Латвия със 780 евро на месец

В 9 страни от ЕС увеличението на възнагражденията за година е по-голямо, отколкото в България

Най-много взимат в Люксембург

Минималната заплата в България изостава със 160 евро от най-ниското възнаграждение в останалите страни от еврозоната. В България минималната заплата вече е 620,20 евро, което прави 1213 лв. на месец, а в Латвия е 780 евро, показват данни на европейската статистическа служба Евростат за месец януари. Минималната заплата в България е два пъти по-малка, отколкото в Словения, и близо четири пъти по-ниска, отколкото в Германия.

Минималната заплата в България в рамките на година е повишена с 12,5%. Но в Унгария увеличението на най-ниските възнаграждения е още по-голямо - с 18,5 на сто. Там освен традиционното увеличение от началото на 2025 г. и 2026 г. имаше повишение на най-ниските възнаграждения и от средата на миналата година. В резултат в рамките на година минималната заплата в Унгария нараства с над 130 евро. Същевременно минималната заплата в България е само с 69 евро по-висока, отколкото през миналата година по това време.

В Словакия увеличението на заплатите като процент е почти, колкото при нас. За година минималната заплата там е нараснала с 12,1 на сто, или с 99 евро, като достига 915 евро.

Минималната заплата в България остава най-ниската сред страните от ЕС. Погледнато не в проценти, а в абсолютна сума, минималната заплата в 9 държави от ЕС е увеличена с повече, отколкото при нас, в рамките на година. Така реално вместо да доближаваме доходите в тези страни изоставаме още повече. Например в Германия увеличението на минималната заплата за година е със 182 евро, като достига 2343 евро. В Германия минималната заплата за година е нараснала с 8,4%, но като абсолютна сума увеличението е над два пъти и половина по-голямо от това в България. Оказва се, че най-ниските възнаграждения в България не само не догонват тези в Германия, а изостават още повече.

В Литва минималната заплата за година е нараснала със 115 евро до 1153 евро, в Ирландия със 109 евро до 2391 евро, а в Нидерландия със 102 евро до 2295 евро. За хората е важно не само процента, с който са вдигнати заплатите, а и увеличението на абсолютната сума, която получават.

Най-висока е минималната заплата в Люксембург - 2704 евро, като за година тя е вдигната с 66 евро. На второ място по най-висока минимална заплата е Ирландия. Топ три на страните от ЕС се допълва от Германия, на четвърто място е Нидерландия, а на пето е Белгия с 2112 евро.

От страните от ЕС най-близо до нас по увеличение на минималните възнаграждения е Люксембург. Там най-ниските заплати за година са вдигнати с 66 евро, въпреки че са най-високите в ЕС, а при нас увеличението е с 69 евро, въпреки че възнагражденията са най-ниски. Най-близо до нас по размер на минималната заплата сред страните от ЕС са Латвия с 780 евро, Румъния с 795 евро, Унгария с 838 евро, Словакия с 915 евро и Чехия с 924 евро. В Румъния минималната заплата, изчислена в евро, е намаляла с 2,3% за година, но това се дължи на обезценка на местната валута.

Минималните заплати в редица страни от Европа, които не са членки на ЕС, също са по-високи, отколкото в България. Например минималната заплата в Черна гора е 670 евро, в Сърбия е 744 евро, а в Турция е 654 евро.

Ако вземем предвид цените в страните от ЕС и покупателната способност на минималната заплата, България изпреварва Латвия, Естония и Чехия, показват данните на Евростат. Причината за това е, че редица стоки и услуги в тези три държави са по-скъпи, отколкото у нас. Ако сравняваме просто размера на заплатите, в Германия минималната заплата е близо четири пъти по-висока, отколкото у нас. Като отчетем нивото на цените и покупателната способност се оказва, че минималната заплата в Германия е над два пъти по-висока, отколкото в България.

Данни за период от 10 години

405 евро добавиха към най-ниските възнаграждения

В Германия ръстът е с 899 евро

За период от 10 години разликата между минималната заплата у нас и икономически по-развитите страни нараства.

Минималната заплата в България за период от 10 години е нараснала с 405 евро, показват данни на Евростат. През януари 2016 г. минималната заплата в страната ни е 420 лв., което прави близо 215 евро, а сега е 620 евро. Но в почти всички страни от ЕС увеличението е по-голямо.

Най-голям е ръстът на минималната заплата в Германия - с 899 евро за период от 10 години. На второ място е Ирландия с увеличение с 845 евро, а след това са Литва с 803 евро, Люксембург със 781 евро, Нидерландия със 770 евро и Полша със 705 евро. Във всяка от тези страни увеличението на възнагражденията като абсолютна сума е значително по-голямо, отколкото в България.

По-голямо, отколкото при нас, е увеличението на минималните заплати в почти всички страни от ЕС. Например за период от 10 години минималната заплата в Хърватия е нараснала с 642 евро, в Белгия с 610 евро, в Испания с 617 евро, в Румъния с 563 евро. Само в Малта, Франция и Гърция, която преживя дългова криза, увеличението на минималните заплати е по-малко, отколкото у нас. В резултат разликата между най-ниските възнаграждения в България и в икономически по-развитите страни вместо да намалява, реално нараства.

Вдигат възнагражденията с 5%

Заплатите на учителите започват от 1144 евро

Промяната влиза в сила от 1 януари

Вдигат заплатите на учителите с 5%, считано от 1 януари.

Заплатите на учителите стартират от 1144 евро, а най-ниската заплата на директор на училище става 1393,69 евро. Това предвиждат промени в наредба за заплащане на труда, които са пуснати за обществено обсъждане от Министерство на образованието. Промените предвиждат увеличение на минималните основни месечни заплати на педагогическите специалисти с 5%.

Увеличението на възнагражденията ще влезе в сила от 1 януари 2026 г. Но хората вероятно ще получат увеличенията си с възнагражденията за февруари. Причината за това е, че наредбата трябва да бъде приета, а след това заплатата на всеки учител да бъде изчислена с 5% увеличение.

С приемането на удлъжителния бюджет парламентът реши, че заплатите в бюджетните организации ще бъдат увеличени с инфлацията за миналата година. Според официалните данни на НСИ инфлацията за 2025 г. е 5 на сто. Увеличението на възнагражденията на заетите в бюджетния сектор педагогически специалисти с процента на годишна инфлация за 2025 г. ще компенсира повишението на цените на стоките и услугите през миналата година, гласят мотивите към промените в наредбата.

Минималната основна заплата за старши учител става 1180,01 евро, а за главен учител - 1225,64 евро. Минималната заплата на треньор по някакъв вид спорт без степен от кариерно развитие става 1144,05 евро, ако треньорът има придобита втора степен от кариерно

развитие ще взима 1162,30 евро, а за трета степен - 1181,08 евро. Директорите с придобита втора степен от кариерно развитие ще взимат поне 1411,94 евро, а при придобита първа степен - 1430,73 евро. Най-ниската заплата за зам.-директор става 1289 евро.

Поне 1505 евро за младши служител на МВР

Полицаите взимат повече от учителите

Началник група получава поне 1730,83 евро

Основните заплати на полицаите са по-високи от тези на учителите.

Полицаите взимат по-високи заплати от учителите, показва сравнение на основните месечни възнаграждения в системата за МВР и на педагогическите специалисти за 2026 г., които са пуснати за обществено обсъждане.

Основната заплата за младши разследващ полицай в районно управление към Столична дирекция на вътрешните работи става 1505,35 евро. За старши разследващ полицай основната заплата става 1648,15 евро, а за началник група - 1730,83 евро, предвиждат промени в Наредба за основните месечни възнаграждения на държавните служители по Закона за МВР.

За сравнение минималното месечно възнаграждение на учителите от 1 януари става 1144 евро. Оказва се, че основната заплата на младши разследващ полицай към Столична дирекция на вътрешните работи е по-голяма дори от основната заплата на директор на училище с придобита първа степен от кариерно развитие, който взима 1430,73 евро.

Заплатите в самото МВР са още по-високи. Основната заплата за началник на отдел става 2298,28 евро, а на шеф на дирекция - 2922,12 евро. Заплатата на главния секретар на МВР става 4743,67 евро.