Пускат редовна жп връзка между София и Солун

Приоритет е Дунав мост 3

България, Гърция и Румъния ще поискаме финансиране за съвместен проект за модернизация на жп линията Солун-София-Букурещ. Идеята на това партньорство е проста - заедно да планираме, да проектираме, да издаваме разрешения и да строим в синхрон, така че Север - Юг бързо да стане работещ коридор без прекъсвания, без забавяния и без бюрократични оправдания. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов, който беше домакин на първата работна среща между България, Гърция, Румъния и Европейската комисия за коридор “Черно море - Егейско море”.

“След десетгодишно прекъсване, през следващата година възстановяваме редовната жп връзка между София и Солун. Последният директен влак, който е стигал от София до Солун е бил през 2017 г.”, каза вицепремиерът Гроздан Караджов.

Като първи български приоритет Гроздан Караджов посочи Дунав мост 3 при Русе-Гюргево. Целта е проектът за нов мост да излезе от етапа на анализите и да влезе в реална подготовка за строителство с ясно разписани стъпки и отговорности, обясни вицепремиерът.