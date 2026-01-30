Над 50 000 безплатни винетки раздаде АПИ

Още по темата: АПИ: 311 хиляди винетки изтичат през януари 09.01.2026 17:13

От началото на годината до 29 януари са предоставени 50 449 безплатни винетки на хора с увреждания. Те са на стойност над 2,5 млн. евро и са за сметка на бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. Общият брой на безплатните винетки, които са отпуснати чрез Агенцията за социално подпомагане на хора с намалена работоспособност през 2025 г. е 244 916.

През февруари изтичат 29 491 безплатни годишни винетки, а през март 24 090 бр. от издадените през миналата година. Проверка за срока на валидност на винетката може да бъде направена на интернет страницата - www.bgtoll.bg. Директният линк за проверка е https://check.bgtoll.bg .

Кой има право на безплатна винетка

Право на безплатна винетка имат лица с 50 на сто и над 50 на сто намалена работоспособност, както и семействата, които отглеждат деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не по-големи от 20-годишна възраст.

Съгласно Закона за пътищата правото е за един автомобил с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 160 к.с. или за електрически автомобили с мощност на мотора до 117,64 kW (160 к.с.). Препоръчително е заявленията за подновяването на безплатните винетки да бъдат подавани, когато наближи крайната дата на валидността им. Те се подават в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес – лично, с писмо или по електронен път с електронен подпис. Социалните служби обработват документите в 7-дневен срок. Агенцията за социално подпомагане изпраща всекидневно обработените заявки на Агенция „Пътна инфраструктура“, която издава е-винетката в рамките на следващия работен ден.

Прехвърляне на собствеността

При прехвърляне на собствеността безплатната винетка не следва автомобила. В тези случаи правоимащият трябва в срок до три работни дни да уведоми АПИ, за да може да получи нова безплатна винетка от Агенция по социално подпомагане, припомнят от АПИ.

Под прехвърляне на собственост се има предвид покупко-продажба на пътно превозно средство или бракуване на автомобил и прехвърляне на лицензирана фирма за разкомплектоване с договор. Когато автомобилът е бракуван и е оставен за съхранение в частен имот, лицето няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност.

При затруднения и нужда от консултация желаещите да им бъде издадена безплатна винетка чрез Агенцията за социално подпомагане могат да се свържат с Центъра за обслужване на клиенти на Националното тол управление на тел.: 0700 10 876 или в писмен вид на e-mail: [email protected].