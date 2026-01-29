Васил Терзиев след решението на ВАС за паркирането: Няма да има незабавни промени в цените

Още по темата: ВАС върна поскъпването на синя и зелена зона в София 29.01.2026 15:19

Паркирането в Синята и зелена зона в София все пак ще поскъпне след като Върховния административен съд отмени решението на по-долната инстанция за стопиране на увеличението на цената, но това няма да стане веднага. Това каза кметът на Столична община Васил Терзиев по повод решението на ВАС.

„Дефакто решението не означава, че от утре или в следващите седмици ще има промяна. Предстои сериозна подготовка – както организационна, така и информационна. Центърът за градска мобилност има работа по въвеждането на всяка промяна и ние няма да се действа прибързано“, каза Терзиев, цитиран от общинския пресцентър.

Кметът беше категоричен, че ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето, след ясна комуникация и информиране на гражданите. „Не искаме никой да бъде изненадан – независимо в каква посока се тръгне. Ще има информационна кампания и време за подготовка“, допълни той.

Васил Терзиев обърна внимание и на втората, по-съществена част от реформата, която все още е предмет на съдебно разглеждане – докладът, който регламентира как средствата от паркирането се разпределят между Центъра за градска мобилност, Столична община и районите.

„Истинската реформа в паркирането не е в увеличаване на цени или разширяване на обхвата. Истинската реформа е в това всеки район, в който има или се въвежда зона, реално да вижда как средата се подобрява благодарение на средствата от паркирането – повече тротоари, по-добра поддръжка, междублокови пространства, по-добро осветление. Без тази част това не е реформа“, заяви кметът.

Терзиев подчерта, че именно тази част от промените ще определи дали реформата ще има смисъл за хората в кварталите.

„Ще наблюдавам с голям интерес как съдът ще се произнесе по същество по тази, по-важна част от опитите ни да реформираме зонирането и паркирането в София. Защото именно тя носи реалната промяна за гражданите“, каза още той.