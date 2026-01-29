Румен Радев предпочитан от жените и от хората над 50

Кампанията ще бъде изнесена в дигитална среда, прогнозира социологът Елена Дариева

Нов играч може драматично да разбърка картите тепърва

Битката в областните градове ще е между ГЕРБ-СДС и формация на бившия държавен глава

Бъдеща политическа формация на Румен Радев има потенциал, той е по-предпочитан от жените, от хората над 50 г., както и от хора, които живеят с известни материални лишения”, коментира социологът Елена Дариева.

Пред “Труд news” тя обясни, че данните са от проучване на агенция “Насока”, направено по поръчка на клиент. Дариева е получила разрешение за оповестяване само на част от данните. Тя обясни, че резултатите от това проучване показват, че сблъсъкът на предстоящите предсрочни парламентарни избори ще е в областните градове между ГЕРБ-СДС и формация на Румен Радев. Изключение правела единствено София, където преимуществено се гласувало за ДБ.

“Появата на нова политическа инициатива неминуемо повишава интереса към вота. Събитията от декември и избухналата гражданска енергия, очакваме да доведат до по-висока избирателна активност. Как точно ще се отрази на резултатите по-високата активност, все още е рано да се прогнозира. Предстои ожесточена политическа кампания. Тя ще е изнесена предимно в дигитална среда”, коментира Дариева.

Тя изтъкна участието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в подкасти като пример как се търсят нови електорални ниши в стремеж да се повиши електоралния резултат на партията.

“Има го опасението, че появата на нов играч драматично ще разбърква картите на много от политическите субекти. Разочарованието много бързо може да дойде, ако тези очаквания към Радев не се реализират и по места кадровият му подбор не е така удачен”, подчерта социологът.

Според социалния психолог и преподавател в СУ доц. Николай Димитров Румен Радев е олицетворение на поредния месия, на който българите ще възложат надеждите си.

“Младото поколение е твърде динамично, за да се познае какви електорални нагласи ще прояви. Те търсят човек, който може да им покаже, че може да ги изведе от кризата”, каза той.

Доц. Николай Димитров припомни, че тепърва Радев ще събира екип за явяване на изборите.

“Никога не можем да сме сигурни във втория ешелон какъв електорален потенциал би имал. Предстои да видим дали тази енергия ще се разсее, вероятно няма да е много. Ще трябва да работи с лидерите на мнение сред джензитата”, заяви Николай Димитров.