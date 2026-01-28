Списъкът от "домовата книга" при Илияна Йотова окъсява: И Петър Чобанов няма да е служебен премиер

Бих поел поста служебен премиер, ако има опасност от конституционна криза. Не мисля, че в момента съм необходим в тази си роля

Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за назначаване на служебен премиер по така наречената "домова книга", като след вчерашния отказ на председателя на Народното събрание Рая Назарян, за днес държавният глава насрочи 4 срещи кръга лица, определени в Конституцията като такива, които да могат да заемат поста.

Първият разговор Йотова проведе с управителя на БНБ Димитър Радев, който отказа поста служебен министър-председател, а втората с подуправителя на БНБ Петър Чобанов. След края на срещата той обяви, че и той няма да поеме тази отговорност.

Преди минути подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Петър Чобанов съобщи, че не би приел да бъде служебен премиер. "Отговорът е "не", не мисля, че в момента съм необходим в тази си роля", каза пред репортерите Чобанов след срещата си с президента Йотова.

Все пак остави вратичка: "Бих поел поста служебен премиер, ако има опасност от конституционна криза. Не мисля, че в момента съм необходим в тази си роля", продължи Чобанов.

Поканата да стане следващ служебен премиер, подуправителят коментира така: "Вижте, разликата с предните процедури беше тогава и заявих и пред вас, че бих поел поста служебен премиер, ако мисля, че има опасност от конституционна криза и никой друг не би се съгласил. Сега списъкът е разширен, някои хора, още като ги избираха, бяха с ясното съзнание, че могат да са кандидати и са изразили съгласие, така че не мисля, че в момента ще има конституционна криза и не мисля, че в момента съм необходим в тази си роля. Това, което ми е конкретно като професионално развитие, моята кариера започна в БНБ, сега си върнах мениджмънта на БНБ, като професионално развитие в тези среди и мисля, че мога да бъдат много полезен за държавата и го доказвам. Отговорът към момента е "не", от гледна точка на това, че не виждам опасност и риск от конституционна криза", заяви Петър Чобанов, цитиран от обществената телевизия.

По думите му с президента Йотова са провели "задълбочен институционален разговор".

"Знаете, че аз съм работил и с предходни президенти, с президента Първанов, с президента Радев. Сега проведохме един разговор за това какво ни очаква в следващите месеци. Тоест какви са предизвикателства пред България, както вътрешно, финансово, икономически, със завършване на процеса на интеграция на нашата страна в еврозоната, от гледна точка на това, което остана, че от 1 февруари ни очаква в обращение да е само еврото. От външно политическите неща, виждате, че се появяват идеи като Европа на две скорости. Това също обсъдихме, това е стара идея, която се възобновява и която не е в момента в наш интерес. Тоест идеята е чисто институционалният диалог да продължи и по време на служебния кабинет, така че и с президентската институция, която няма да е служебния кабинет, т.е. отделна институция, така че да сме сигурни, че ще се формулира достойна национална позиция и ще я отстояваме, за да не допуснем подобна Европа на две скорости да ни изключи", заяви подуправителя на БНБ Петър Чобанов.