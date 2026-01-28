Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер

Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за назначаване на служебен премиер. За днес предстоят четири срещи между държавния глава и кръга лица, определени в основния закон да могат да заемат поста.

Първата е с управителя на БНБ Димитър Радев. След разговора с Йотова, той направи коментар пред медиите, че отказва да заеме поста служебен министър-председател.

След срещата с Радев, президентът Илияна Йотова ще се се срещне с подуправителите на БНБ. До края на седмицата Илияна Йотова ще разговаря с обмудмана и неговия заместник, както и с председателя на Сметната палата и двамата му заместници.

Според процедурата, след като президентът Илияна Йотова определи на кого ще възложи мандат за служебен кабинет и консултации с парламентарните партии, кандидатът има една седмица, за да предложи състав на правителство. Заедно с назначаването на служебния кабинет, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.