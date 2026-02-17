Президентът Илияна Йотова посреща кандидата за служебен премиер Андрей Гюров

На 18 февруари, сряда, от 12.00 часа държавният глава Илияна Йотова ще приеме на „Дондуков“ 2 кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров, съобщиха от пресслужбата на президентството.

"В изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на 12 февруари президентът определи подуправителя на Българската народна банка за служебен премиер и му възложи да предложи състав на правителство", напомнят от прессекретариата.

"Труд news" припомня, че президентът Йотова официално възложи на подуправителя на БНБ Андрей Гюров да състави служебно правителство в четвъртък, 12 февруари. Това се случи в сградата на президентството в София.

Срещата им дойде, след като тя обяви, че се е спряла именно на кандидатурата на Гюров за служебен премиер. Той беше един от петимата възможни кандидати за поста, които изразиха готовност да го приемат. Останалите бяха зам.-омбудсманката Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му Силвия Къдрева и Маргарита Николова.