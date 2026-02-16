Според данните на "Маркет Линкс": 89 мандата в НС получава партия на Румен Радев

За първи път днес, 16 февруари, социологическа агенция "Маркет Линкс" публикува данни от проучване, в което е включена бъдеща партия на Румен Радев, с която ще участва в извънредните парламентарни избори.

„Труд news” помоли експерти да направят изчисления колко мандата биха получили партиите, на базата на посочените от социологическата агенция "Маркет Линкс" проценти.

Ето какво показват изчисленията:

Партия на Радев (25,6%) → 89 мандата

ГЕРБ (15,4%) → 54 мандата

ПП-ДБ (12,5%) → 44 мандата

ДПС (10,5%) → 37 мандата

Възраждане (4,5%) → 16 мандата

Това означава, че се задава двупартиен кабинет, като хипотетично са възможни два варианта за него. Партия на Радев плюс ПП-ДБ и партия на Радев плюс ГЕРБ-СДС.

"Труд news" припомня, че според най-актуалното изследване на "Маркет Линкс", под 4-процентната бариера остават "БСП-Обединена левица", МЕЧ, "Има такъв народ (ИТН), както и "Величие". Пак според данните от проучването на "Маркет Линкс" единственият политик, чийто рейтинг и обществено доверие към него расте, е Румен Радев.