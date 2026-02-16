Туристическият бранш със становище за служебния министър на туризма

Туристически организации излязоха със становище относно избора на служебен министър на туризма. Под него са се подписали Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Сдружение “Национален борд по туризъм”, Българска асоциация на заведенията, Алианс на туристическата индустрия в България, Българска туристическа камара, Сдружение на заведенията в България и “Обединение “Бъдеще за туризма”.

"Заявяваме, че на бранша е нужен професионалист за министър на туризма. Категорични сме, че няма да се примирим с поредно назначение в търсене на топло място.

Туризмът не е приоритет на държавата, въпреки че пряко и косвено допринася за близо 15 на сто от БВП. От години проблемите на бизнеса стоят нерешени и всяка година напомняме за тях неколкократно.

Вместо политиците да се опитат да улеснят работата на бранша и да подобрят имиджа на страната ни като дестинация, те продължават да назначават министър след министър на туризма не с визия за работа, а с цел да намерят топло място на поредния наш човек, който не се съобразява с проблемите на бранша, а започва да прокарва своя лична политика, далеч от нуждите на туристическия сектор.

Необходимо е да се търси или успешен човек от туристическия бизнес, тъй като проблемите се множат, а бизнесът е оставен да се спасява сам, или такъв, който е приет от голяма част от бранша.

Ако отново ще опитваме да правим туризъм с хора, които разделят бранша, не се съобразяват с приоритетите на бизнеса, то усилията ни за създаване на самостоятелно министерство на туризма и над 30 години инвестиции в хотели и ресторанти ще са хвърлени на вятъра.

Не може определен кръг от лица да са абонирани за административното ръководство на сектора, т.е. за министри и въпреки усилията ни да променим нещата, за да наложим и поддържаме добрия имидж на дестинация България, да ни карат да се борим с вятърни мелници отново и отново, без никаква промяна.

Надяваме се, че служебният премиер Андрей Гюров ще се съобрази с горенаписаното и няма да сложи на поста поредният спуснат отгоре човек, а някой, който наистина иска да работи за бъдещето на българския туризъм и се ползва с подкрепата на по-голямата част от бранша. Ние сме доказали, че работим за това."