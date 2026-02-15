Деница Сачева за информацията, че Делян Добрев напуска ГЕРБ: Никога не си тръгвам, когато е трудно!

Още по темата: Делян Добрев напуска ГЕРБ и парламента? 15.02.2026 12:00

„Никога не си тръгвам, когато е трудно. Точно, когато е най-трудно търся фенер и карам направо.”

Това написа във фейсбук заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева след информацията, че Делян Добрев ще напусне ГЕРБ и Народното събрание.

В поста си Сачева сподели снимка с лидера на партията Бойко Борисов от пленарната зала на парламента.

„Една снимка струва повече от хиляда думи,“ добави тя.

"Труд News" научи, че постът на Деница Сачева е бил провокиран от публикации, в които е замесено нейното име. Общото мнение в самата партия пък е, че информацията за Добрев идва извън ГЕРБ и цели да създаде впечатление за наличието на скандали и напрежение в структурата, като това се прави с предизборни цели.

Самият Добрев, който беше енергиен министър в първото правителство на Борисов и в момента е председател на Комисията по бюджет и финанси в действащото Народно събрание, още не е коментирал публично решението си.