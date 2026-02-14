Тошко Йорданов от профила на Слави: Е, днес има писмо от политическия и морален труп Кирил Петков

Тошко Йорданов отправи остра критика към Кирил Петков в публикация във Фейсбук профила на лидера на „Има такъв народ“ Слави Трифонов.

Повод за реакцията е публикация на бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“, по която Йорданов заяви, че вместо да запази мълчание заради скандали, свързвани с бившата му партия, Петков е избрал да отправя критики към други политически формации, включително ИТН.

Ето какво написа Тошко Йорданов:

Миличкият, объркан човек. Залутан някъде между лъжата за канадското си гражданство, фалшивите подписи, „куролацията“, кеша дето събираха от един бизнесмен и пицата с кристали, дето е хапнал на закуска. Милият Кирил Петков се опитал да се изкаже „алангро“ срещу всички политически партии, включително срещу ИТН. Нещо е пробвал да пише срещу тях, но за съжаление е описал себе си.

Писмо от Кирил Петков, изхвърлен заради корупционния скандал в неговата партия, изяден от егото на бившата си дружка Асен Василев, окичил стената си със законите, под които стоят неговия подпис заедно с подписите на Борисов и Пеевски, смазан от тъпите промени в Конституцията, направени с благоволението пак на Борисов и Пеевски, провален в опита си да даде кодовете на машините на БСП, увиснал на крачола на баща си Петко, който пък пише дитирамби в интернет в защита на онази майка, отрекла се от собственото си дете, жертва на петроханския педофил. Тъжна гледка...

Има един израз в българския фолклор - “Да чакаш от умрял писмо“. Е, днес има писмо от политическия и морален труп Кирил Петков. Амин.

Тошко Йорданов

По-рано днес Кирил Петков излезе с обширен коментар във Фейсбук по случващото се на политическата сцена по казуса "Петрохан".

В него той заяви, че едни от най-гнусните изказвания в последните дни са идвали от ИТН и "Възраждане" в парламента, защото по думите му и двете формации изпитват истинска болка от огромната загуба на власт, която им се случва.