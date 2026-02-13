Парламентът прие оставката на Антон Славчев

Депутатите приеха оставката на председателя на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) Антон Славчев. Заявлението за напускане бе подадено на 11 февруари, съобщи председателят на парламента Рая Назарян.

Оставката му бе приета с 203 гласа "за". Оставката има по-скоро формален характер, тъй като парламентарният орган бе закрит още в края на януари.

Депутатите от ПП-ДБ настояваха Славчев да се яви в парламента и сам да обясни мотивите за подаването на оставката си точно в този момент, но така и не дойде.