Костадинов: Попитах МВР има ли политици, заснети на посещения в „Петрохан“, и получих интересен отговор

Подозирам ПП–ДБ като организирана престъпна група

Има чадър над всякакви секти, организации и духовни учения, свързани с ПП–ДБ. Мисля, че това е ясно за всички. Това заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов пред журналисти в парламента.

„Ако няма държавен чадър над тази организация, как може тя да съществува? ПП–ДБ имат връзки с управляващите и дори в момента продължават да обясняват как нищо съществено не се е случило. Те са изключително голям тумор в българската система“, допълни лидерът на „Възраждане“.

Костадин Костадинов разкри, че в сряда са задали въпрос към МВР, на който са получили „интересен“ отговор.

„Въпросът беше зададен от мен. Попитах представителите на МВР: Има ли действащи или бивши политици, които са били заснети от камерите да посещават хижата в Петрохан? Поисках да получа един от три отговора – да, има; не, няма; или се провежда разследване и поради това не може да бъде даден отговор. На въпроса ми отговориха, че се провеждат разследващи действия. За мен това означава, че има такива хора. На следващия ден първо излезе Борислав Сандов и призна по телевизията, а след това и Васил Терзиев.“

„Подозирам ПП–ДБ като организирана престъпна група“, завърши депутатът.