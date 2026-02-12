Президентът Йотова: Ключово е да увеличим доверието в еврото

Ще настоявам за непрекъснат и сериозен мониторинг на цените, каза държавният глава

"Ключово е да увеличим доверието в еврото и да не позволим различни странични фактори и влияния да го ерозират".

Това заяви президентът Илияна Йотова на конференция, организирана от списание The Economist в София.

Йотова допълни, че българските граждани трябва да бъдат преведени възможно най-леко по този път.

"Еврото никога не е било цел, до която ние стигаме, и процесът приключва", отбеляза президентът. По думите ѝ, еврото е само инструмент за постигането на много по-големи цели. За развитието на икономиката, за вплитането на България в общите европейски икономически, политически и монетарни политики, отбеляза тя, цитирана от БТА.

"Българските граждани можеше да бъдат по-добре подготвени за този момент", смята Илияна Йотова. Тя добави, че много от проблемите, с които гражданите се сблъскват от началото на годината, е можело да се избегнат с по-стройна и структурирана разяснителна кампания, както и по-добра подготовка на българската икономика и бизнес. Йотова отбеляза, че, за съжаление, това не се е случило.

"Конвергентният доклад, получен в средата на 2025 г. и насочен към политическата власт, съдържаше доста забележки под формата на препоръки за това, което още не сме свършили", припомни държавният глава. Според нея, ако искаме днес да се чувстваме удобно в еврозоната, е необходимо тези препоръки да бъдат изпълнени.

Президентът отбеляза, че докладът, проследяващ дейността на БНБ, е бил далеч по-положителен.

Илияна Йотова коментира също избора на Андрей Гюров за служебен премиер.

"Ще настоявам за непрекъснат и сериозен мониторинг на цените на храните от първа необходимост, горивата, енергия, услуги, лекарства – с цел откриване на аномалии, които не са предизвикани от въвеждането на еврото, а спекулации", каза Йотова. По думите ѝ, тя ще настоява още за засилен контрол от страна на държавните органи.

Йотова подчерта и необходимостта от политическа стабилизация на страната. "Тя е нужна, за да отстояваме своите приоритети чрез своите институции и структури, държавни и частни, както и да отстояваме и принципите си извън страната и в Европа", каза президентът.