Час по-скоро трябва да започне проектирането на пристан на остров Св. Св. Кирик и Юлита

Държа да кажа на любимите си созополчани, а и на хората, свързани с туризма и културата в района,

че от тяхно име определена политическа сила си прави предизборна агитация събирайки подписи срещу решението на Министерски съвет - ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) да започнат проектиране на пристан за туристически лодки на остров Свети Свети Кирик и Юлита. Няма да назовавам моите колеги, само ще кажа че представляват политически кръгове, които къща за птички не са построили през живота си, но са незаменими в това да опропастят някое начинание. Специално в Бургаски район се прочуха с идиотиите около Равнец, Ченгене скеле и други важни начинания. Със съжаление добавям, че това става не без съучастието на ред личности от община Созопол, а начело на подвеждащата кампания е одиозната фигура на един бивш служебен министър на културата, който всъщност искаше да е вътрешен министър, но - кой знае защо - назначиха го в културата. По-късно президентът поправи грешката си, но следите още се усещат...

Кои са основните разминавания. На първо място: Островът е публична държавна собственост и по закон не може да бъде използван за частна стопанска дейност. Концепцията за развитие винаги се е обсъждала съвместно от Министерствата на културата и Община Созопол. Отношение имат и Министерство на отбраната, Министерство на транспорта, ГД „Гранична полиция“ и морска администрация.

- Някакви хора, твърди се, били срещу проекта, защото не е обсъждан с тях. Проект няма!!! Има решение да се прави проект и построи туристическо пристанище или лодкостоянка, заради което се обособяват терени на провлака до острова и част от брега, за да може да започне проектирането. Когато има проект той ще бъде обсъждан надълго и широко с местната и професионалните общности. Това е вън от съмнение.

- Твърди се, че община Созопол искала тя да да получи територията, предоставена на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) и да я управлява. Общината нито има пари, нито може да построи пристанище. А как управлява е друга тема. Като получи Свети Иван вече толкова време, не забелязвам някакво видимо „управление““, дори пристана е в същото окаяно състояние, не съм чул да се планира смяна на парапетите, укрепване или каквото и да е било. Как се справя общината може да съдите и от дупката, наречена „автогара“ на входа на Стария град. Безброй пъти обяснявахме на архитекта на града и на общинари, че там няма как да стане автогара - има много археология, мястото е малко... Е, резултатът е още поне 5 години там ще има дупка, едва ли ще има автогара, а както сте тръгнали, няма да имате и туристическо пристанище.- Тези съоръжения се строят от държавата и никой нищо не взема на местната общност. Идете разгледайте новия док в Бургас и се поинтересувайте кой го построи, колко струваше и колко печели местната общност от всичко това. Вижте и новото рибарско пристанище на Поморие. Позаинтересувайте се от колко време Приморско мечтае за това, което сега вие атакувате и сте на път да провалите.

- Спекулира се със страха, че може да бъде увредено културно наследство. Точно созополчани би трябвало да знаят, че тухла върху тухла не може да се сложи в града, без разрешение на института за паметниците на културата. Т. е. бъдещият проект (какъвто още няма) ще бъде изцяло под контрола на специалистите - археолози, експерти по културно наследство и съобразен с бъдещите планове за острова. Всякакви приказки за ресторанти, казина и атракции, които „софиянци“ щели да направят напълно неуместни и подвеждащи.

Час по-скоро трябва да започне проектирането на пристан, за да:

- поеме част от туристическия трафик, който в момента задръства старото рибарско пристанище. (Само ще вметна, че качването на туристи на туристическите лодки от него не е съвсем издържано законно)

- да подготви Свети Свети Кирик и Юлита за времето, когато ще почне да се реализира по-големият проект за превръщането му в Световен музей на морските цивилизации с експониране на откритите археологически ценности. Вече държавата отпусна средства за спасителен ремонт и укрепване на сградата на Рибарското училище.

- да се намерят и възстановят старите шлюзове (отвори) през провлака, които да позволят течение и самопочистване на водите на старото пристанище;

- да осигури лодкостоянка за подводните археолози и други научни и културни дейности, които ще възникнат около бъдещото развитие на острова.

- да облагороди провлака (пък как ще го използва общината по-късно е предмет на последващо обсъждане и решение), който в момента е в отчайващо състояние, както впрочем и целият брегови сервитут.

- отпуснатият терен за бъдещо проектиране е само по брега, гледащ към старото рибарско пристанище, който е напълно неизползваем в момента и заради близостта си с пристан на Гранична полиция.

• и не на последно място - с построяването на туристически комплекс на новото пристанище, недостигът на лодкостоянки за туристическите съдове ще се усети още от следващия сезон. Възражението на камарата на архитектите има само регулаторно основание по смисъла на разпоредбите на ЗУТ (не са процедурно правилно отделени терените), но това е лесно поправимо във всеки един момент.

• В заключение - развитието на Свети свети Кирик и Юлита (независимо в каква посока се реши да се развива) е немислимо без подобно съоръжение. И то построено с перспективата да се разраства. В заключение: не позволявайте на недомислени, егоистични и конюнктурно-политически подбуди да съсипят нещо, за което много хора са полагали усилия през годините и е било и продължава да мечта за созополчани.

