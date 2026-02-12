Костадин Костадинов: Националната сигурност на България е застрашена от турски агенти

„Националната сигурност на България е застрашена от чужди агенти - турски агенти. Хора, които се представят за български политици, но реално обслужват чужд интерес”. Към тази опасност обърна внимание председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов. Във видео в социалните мрежи той показа клип на председателя на изселническата организация „Бултюрк“ Рафет Улутюрк, който открито заявява, че турците ще подкрепят партията на Румен Радев.

„Ще подкрепим Румен Радев и мисля, че голяма част от изселниците ни в Турция ще гласуват за него. Румен Радев, се налага не просто като алтернатива, а като символ на надежда и възможен исторически шанс за ново начало.”, открито заявява председателят на „Бултюрк“ и добавя: „Румен Радев не трябва да работи много с турците. Само трябва да отиде при тях и да ги сложи наистина на добро място, в Кърджали, да речем, в Разград, в Шумен…, на места, където наистина хората, турците да могат да дадат вот”, казва той и откровено съветва да има турци в партията на Радев. „И не само да имаме депутати, за мен е сигурно, ако вземе и турските гласове, това значи, че ще имаме най-малко 125 гласа. Това значи управление в държавата.”, казва Рафет Улутюрк.

Костадин Костадинов коментира, че организацията „Бултюрк“ обединява български граждани, напуснали България след 1989 г. и които са с турско гражданство. „Според данни на нашите служби тя работи директно за турските служби, защитава турските национални интереси в България. Тя многократно се е изказвала с тези, както и с искания, които са почти сепаратистки. Защото те говорят за това, цитирам: „турските“ райони или „нашите райони“, както казват те, тоест определят някои райони в България като техни, като турски, не като български, водачите на листите трябвало да бъдат само и единствено турци, трябвало да присъстват постоянно в управленето на държавата”. Това каза Костадинов и поясни: „Едва ли не България да стане двунационална федерация, не национална държава на българския народ, а държава, в която българите да бъдат просто едни от другите, а турците да управляват нашата страна”.

Във видеото Улутюрк говори и за заплаха, насочена пряко към България. Коментирайки, че приема „тревожно и с несъгласие“ твърденията, че вотът в Турция е извън законите и турските граждани не бива да се приемат като заплаха, той казва: „Той България сигурно не знае заплаха какво е, но занапред много трябва да се научат, но това ще се плати много скъпо и за всички ни”.

Костадинов припомни, че налагането от „секретарката на Радев“ Йотова вето върху промените в Изборния кодекс, касаещи броя на секциите в Турция, представлява държавна измяна и зададе въпроса: „Има ли връзка между Румен Радев и Ердоган покрай аферата „Боташ“, в която всеки ден ние, българските граждани, плащаме по един милион и сто хиляди лева дневно на турската държава за ползването на турската газопреносна мрежа? Аз си задавам въпроса и дали това вето не е наложено от Ердоган и просто Радев да е изпълнил волята му”, каза Костадинов. Той изброи още факти в подкрепа на твърденията си, сред които връчването на третия проучвателен мандат за съставяне а правителство на АПС, както и сегашната гарантирана подкрепа за Радев от турската сепаратистка организация „Бултюрк“. „Това е изключително притеснителен факт, защото показва, че турската държава е напът да наложи своята пълна хегемония над българското национално управление”, посочи той и призова:

„Българи, събудете се, българи, разярете се, българи, ядосайте се! Защото ако и този път отново допуснем да бъдем измамени и излъгани от турски агенти, американски агенти, без значение какви още, наистина ще имаме изключително тежък исторически грях, защото никой няма да ни е виновен, че България ще бъде унищожена като държава”.

„Вината за това ще носят единствено и само тези, които отидат на изборите и за пореден път гласуват за чужди агенти, за национални предатели и за хора, извършващи държавна измяна спрямо националните интереси на Република България.”, обобщи Костадин Костадинов и изтъкна, че към момента в нашата политика хората, които са се отдали на защитаването на българския национален интерес извън „Възраждане“, се броят на пръстите едва на едната ръка.