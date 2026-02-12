Йотова: Скоро ще има нова административна структура на президентската институция

Още по темата: Йотова възложи на Гюров да състави правителство (ВИДЕО) 12.02.2026 10:07

В най-скоро време ще има нова административна структура на президентската институция. Това обяви президентът Илияна Йотова на пресконференция в президентството.

В отговор на въпрос: „Николай Копринков продължава ли да работи тук като съветник“, държавният глава отговори отрицателно. „Не ми остана време да се огледам буквално, от първия ден трябваше да се започнат разговорите със служебните кандидати за министър-председател“, каза още Йотова за служителите на „Дондуков“ 2.

Днес президентът Илияна Йотова официално връчи връчи мандата за съставяне на служебно правителство на подуправителя на БНБ. Държавният глава му даде срок от една седмица за изпълнение.