Андрей Гюров: Обединихме се с президентството, че в този кабинет не трябва да има хора на конци

Днес не мога да кажа имена

Обединихме се с президентството, че в този кабинет не трябва да има хора на конци, не трябва да има сламени фигури, заплюти територии. Това вече го имахме и хората на площадите ясно казаха, че не искат такъв вид управление. Това каза Андрей Гюров, след като президентът Илияна Йотова му връчи папката за съставяне на служебен кабинет, за което му даде срок от една седмица.

"За съжаление, днес не мога да кажа имена. Предстоят срещи и разговори. Започвам разговорите и те ще протекат много бързо. Не обсъждам имена в момента. Трябва да проведа разговорите и ще ви съобщя", каза още Гюров.

В отговор на въпрос дали Рашков ще е изборът му за МВР, бъдещият премиер отговори:

"Трябва да е човек, който има репутация, който от ден първи може да влезе в министерството и да започне да предприема действия за осигуряване на честни избори. Наистина списъкът не е много голям. Трябва да е човек от системата, но ние ще разгледаме всички възможности. Гледаме ги в цялост, както за вътрешните работи, така и за министър на правосъдието".