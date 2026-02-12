Президентът Йотова: Спрях се на Андрей Гюров, защото единствено той подаде оставка от заемания пост

"Защо се спрях на Андрей Гюров - единствено той подаде оставка от заемания пост като подуправител на Българска народна банка (БНБ)", каза държавният глава Илиян Йотова на пресконференцията в президентството, след като по-рано днес тя възложи на кандидата за служебен премиер да предложи състав на служебен кабинет, като подчерта, че "няма да носи отговорност за кабинета Гюров".

Йотова отчете, че промените в Конституцията са оставили без избор президентската институция, като целта е била да се орежат правомощията на президента в противоречие с основната философия на българската Конституция. "Така всеки кандидат беше предварително избран от Народното събрание, впрочем от политическо мнозинство", добави тя.

Според Илияна Йотова вместо най-подходящия за този пост в една кризисна ситуация, днес изборът се е свел до това дали да бъде от статуквото или от опозицията. "Не бих искала да видя в служебния кабинет компрометирани хора, както и такива, които не биха се справили с дадена ситуация", категорична бе тя.

"Аз не смятам, че господин Гюров ще има проблеми да направи политически безпристрастен кабинет. Вярвам, че е научил доста уроци от последните години", посочи Йотова и допълни: "Няма да нося отговорност за този кабинет, ще бъда негов коректив - ако виждам, че дейността му въпреки постоянно действащото НС не работи за интересите на България, на висок глас ще кажа своите критики. На второ място, ще отворя вратата на президентската институция за всички сигнали за нередности, както по време на подготовката на изборите, така и в деня на самите избори, както и за всичко, което се отнася до дейността на изпълнителната власт", обяви Йотова.

Относно ветото за Изборния кодекс, та каза: Дадохме мотивите - тези които противоречат на Конституцията. Девет години се срещахме с представители на различни общности на българи зад граница. Много от тях имат желание да се върнат, в голямата си част искат страната да се развива. Почти всички имат роднини тук - не им е все едно какво се случва. И какво им казваме? Ще ви лишим от правото на избор. "Няма да давам съвети на Народното събрание, но се надявам въпросът с промените в Конституцията ще бъде преразгледам", подчерта президентът.

В най-скоро време ще има нова административна структура на президентската институция. Това обяви президентът Илияна Йотова на пресконференция в президентството. В отговор на въпрос: „Николай Копринков продължава ли да работи тук като съветник“, държавният глава отговори: „не“. Не ми остана време да се огледам буквално, от първия ден трябваше да се започнат разговорите със служебните кандидати за министър-председател, каза още Йотова за администрацията на „Дондуков“ 2. "Вярвам на г-н Гюров, но за доверие е рано да говорим".