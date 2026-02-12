Президентът: Промените в ИК, които ограничават правото на глас на българите в чужбина, противоречат на Конституцията

Правото на избор е сред най-големите завоевания на човешкото общество и не бива да се ограничава, подчерта Илияна Йотова в коментар на промените в Изборния кодекс, с които се намалява броя на избирателните секции в чужбина

Промените в Изборния кодекс, които ограничават правото на глас на българите в чужбина, противоречат на Конституцията. Основният закон за нас в президентската институция, е свещен и може би това ни отличава от другите институции. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на пресконференция на „Дондуков“ 2. В отговор на въпрос държавният глава коментира последните промени в Изборния кодекс, на които наложи вето. С тях се намалява броят на избирателните секции в страни извън Европейския съюз.

„Девет години и аз, и президентът Радев се срещахме с представители на български общности зад граница. Видяхме неизмерима любов към България, желание да се върнат тук, да дадат най-доброто от себе си, за да просперира Родината ни“, посочи Илияна Йотова. Тя сподели впечатления от срещите си със сънародниците ни, които по думите ѝ искат страната ни да се развива, да бъде сред първите в рамките на европейското семейство, да бъде добрият дом за българските граждани. Държавният глава допълни, че голяма част от българите зад граница имат роднини у нас и няма как да са безразлични към случващото се в държавата. „Какво им казваме с промените в Изборния кодекс?“, запита Илияна Йотова.

„Живеем в свят, в който се пренебрегват човешките права, в мое лице виждате един много голям техен защитник. Правото да дадеш своя глас в избори е такова право“, подчерта държавният глава. Тя добави, че правото на избор е сред най-големите завоевания на човешкото общество и не бива да се ограничава.

Илияна Йотова изтъкна, че мотивите към наложеното вето на промените в Изборния кодекс са изготвени с помощта на изключително добрия юридически екип, който работи в президентската институция. В отговор на въпрос за очакванията по отношение на върнатите в Народното събрание за ново обсъждане промени в Изборния кодекс, президентът посочи, че разчита на взаимодействие и диалог между институциите с оглед на преодоляването на всички вътрешни и външни предизвикателства пред страната.

„Ще отворя вратата на президентската институция за всички сигнали за нередности по време на изборния процес и в деня на изборите“, подчерта президентът.