Скандал в НС: Тошко Йорданов нарече ПП-ДБ обратни: Вашата клика подкрепя педофили

Със скандал започна парламентарното заседание на 12 февруари. Повече от десет дни трагедията "Петрохан", която разтърси държавата, вълнува и депутатите в Народното събрание.

Светослав Балабанов от "Има такъв народ" излезе с декларация по казуса „Петрохан“ и заяви от трибуната:

„Калушев е бил „прекрасен“ любител на деца, който ги е насилвал сексуално. И аз съм родител, няма как да приема такова родителско мнение, напротив – тежко съм отвратен, че е възможно българското общество толкова да е счупено, че родители да смятат това за нормално и да не защитават децата си, а убийците им. Призовавам колегите от ПП-ДБ – излизайте и коментирайте тази декларация. Призовавам Денков, който подписа указа, с който това училище се създаде, призовавам Божанов, който внасяше промени в законите да ги пази тези НПО-та. Време е за онзи традиционен консерватизъм, който на вас ще ви отреже главите за тези избори."

Божидар Божанов от "Продължаваме Промяната - Демократична България" нарече обвиненията „евтина политическа пропаганда“.

„Вие мислите ли, че ние не сме отвратени от това, което излиза“, попита в отговор Божидар Божанов от ПП-ДБ. „И ние сме отвратени и притеснени. И ние имаме деца и се притесняваме за тях. Именно затова настояваме всички документи да бъдат разсекретени, за да видим дали институциите са прикривали нещо, дали е имало политически чадъри. Единственият законопроект, който съм внасял, е за това да забраним на всякакви хора с обвинения за сексуални посегателства да заемат каквито и да било позиции, свързани с работа с деца“, каза още Божанов.

Тошко Йорданов каза от тринбуната в НС:

„Да, смятаме, че подкрепяте педофилите. Ти беше един от хората, които не искаха регистър за педофилите. Мислим, че ти и цялата ви клика сте обратни и подкрепяте педофилите.“

След скандалите председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви 15 минути почивка.