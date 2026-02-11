Ето какво разкриха изслушванията в парламента по казуса "Петрохан" (Обновена)

Депутатите изслушват на открито заседание министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов, представители на органите на МВР, и.ф. председателя на ДАНС и представител на Държавната агенция за защита на детето (ДАЗД) по случая "Петрохан". Искането за изслушването в пленарната зала идва от "Възраждане" и "Има такъв народ".

Вътрешният министър Даниел Митов няма да е на разположение на парламента цяла седмица и не присъства на изслушването. Причината е, че е в чужбина.

Зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов заяви, че на 2 февруари в оперативната част на МВР-София е получен сигнал от лице затова, че пред хижа "Петрохан" е намерил три лица от мъжки пол и затова, че хижата е била частично изгоряла от пожар. "Около лицата са намерени следните вещи: един брой огнестрелно оръжие Хеклер и Кох с 13 броя боеприпаси към него и пълнител в цевта, един пистолет Glock и една пушка с една гилза в нея", заяви той.

Николай Златков е бил с издадено разрешително за оръжие от 7-мо районно управление на СДВР, а това на Ивайло Иванов е било издадено от районно управление Монтана. Попов уточни, че намерените оръжия са били регистрирани на техни имена.

Зам.-министърът обяви, че са била проведена беседа с майката на Ивайло Калушев, която споделила, че синът й живее в хижата. Тя е обяснила, че е получила съобщение от него на 1-2 февруари и от тогава няма връзка с него.

Филип Попов обяви, че е проведена беседа и с майката на Николай Златков - Ралица Асенова. Тя е заявила, че доколкото знае, синът й е заминал за Бургас. Тя е обяснила на полицията, че не се намира в София и на 3 февруари ще се яви, за да бъде разпитана. Проведена е била и беседа с бащата на Александър Макулев - Яни Макулев. Той е заявил, че от около 4-5 години синът му живее с негов приятел в хижата, където ще бъде обучен за рейнджър и други екстремни спортове. Бил се чул с него след нова година, но не помни кога точно.

Разпоредена е проверка на издаването на разрешителни за оръжия по случая „Петрохан“, съобщи директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) гл. комисар Захари Васков.

По думите му, на името на Ивайло Иванов има издадено разрешително за ползване на оръжие на 23 август 2021 г. В него има 16 позиции, от които пет гладкоцевни пушки, три нарезни карабини, две цеви за гладкоцевни пушки и др. Ивайло Калушев има издадено разрешително от 1 ноември 2021 г. за два пистолета – „Глок“ и „Колт“. Николай Златков има разрешително за един пистолет „Хеклер и Кох“ от 24 февруари 2023 г.

През юни 2024 г. в Държавна агенция „Национална сигурност“ са получени сигнали срещу неправителствената организация, свързана със случая „Петрохан“, каза и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев.

На 13 юни 2024 г. в ДАНС е получен сигнал от граждани срещу неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“. На 15 юни 2024 г. на официалната електронна поща на ДАНС е постъпил втори сигнал от същите лица. Двата сигнала са с адресат Държавна агенция за закрила на детето, Министерството на вътрешните работи, Прокуратурата на Република България и ДАНС, допълни Денев.

На 17 юни 2024 г. на официалната електронна поща на ДАНС постъпва нотариално заверена декларация от подателите, че оттеглят сигналите си. Независимо от това органите на ДАНС са предприели действия по проверка на твърденията в сигналите, а резултатите са изпратени през февруари 2025 г. на Софийска градска прокуратура по компетентност, подчерта още Денев.

Той заяви, че служители на ДАНС не са присъствали по време на проведения първоначален оглед на местопрестъплението в района на хижа "Петрохан".

Екип на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) извършва проверка в Частно училище „Космос“, съобщи председателят на ДАЗД Теодора Иванова. "От понеделник има разпоредена от мен проверка", каза тя. "Проверката се провежда и в момента. С изненада в днешния ден установихме, че директорът на училището вече е в болничен", допълни Иванова. Запознахме се предварително с документите, които успяхме да намерим там и в рамките на няколко дни ще излезем с окончателен доклад, посочи тя.

Иванова потвърди, че на 13 юни 2024 г. в ДАДЗ е подаден официален сигнал от баба и дядо на малолетно дете (8-годишният Леон - бел.ред.). Те се притесняват, че внукът им живее извън семейството, пребивава в хижа „Петрохан“, а родителите му са в град София. Двамата са посочили и притеснителни данни относно образованието на детето.

Лицата подават допълнителна информация на 17 юни 2024 г. и в същия ден подават нотариално заверена декларация, че доброволно оттеглят подадения от тях сигнал. В документа се сочи, че е проведено обсъждане в семейството, както и че не съществува риск за детето.

Представители на ДАДЗ са посетили хижа „Петрохан“ и са установили две деца на 13 години - едното с пълнолетния си брат, а другото с декларация от родителите, но детето от сигнала не е било на мястото.

Няма иницииращ документ с предложение за сключване на споразумението с "Национална агенция за контрол на защитените територии", т.е. няма следа кой е искал това споразумение да се сключи. Това съобщи министърът на околна среда и водите в оставка Манол Генов по време на изслушването.

Той посочи, че през 2022 г. между министъра на околната среда и водите тогава Борислав Сандов и "Национална агенция за контрол за защитените територии" е подписано рамково споразумение за сътрудничество по опазване на околната среда и повишаване на обществената информираност за защитените зони.

Проверка от Инспектора на МОСВ през септември 2022 г. обаче показала, че нито една от дирекциите на ведомството не са инициирали сключването, не са участвали при изготвянето или съгласуването на споразумението, като не е осъществен контрол за законосъобразност и целесъобразност, посочи Генов.

Екземплярът, наличен в МОСВ, не е в оригинал, а е внесен на ръка в Центъра за обслужване на ведомството, предварително подписан от министъра. Споразумението не е изготвено на бланка на Министерството. Върху документа, наличен в деловодството на МОСВ, има ръкописно изписано „Вярно с оригинала“ и е поставен подпис, като липсва печат на МОСВ.

Малко след 16.30 часа заседанието на Народното събрание (НС) беше закрито до изчерпване на втория кръг въпроси от изслушването на компетентните органи по случая „Петрохан“. Искането, направено от парламентарната група „Има такъв народ“ (ИТН), беше подкрепено от 171 народни представители. Председателят на групата Тошко Йорданов обясни, че искането за закриване на заседанието е, защото държи да получи отговор дали в телата на убитите в кемпера е открита семенна течност, дали се разпитват децата, които твърдят, че с тях е извършван секс, докато са били в хижата, и дали там са ходили политици.

Председателстващата заседанието Николета Кузманова даде и 15-минутна почивка, за да се приспособи залата към процедурата.

След откриване на заседанието, по предложение на ИТН, ще бъдат включени камерите на БНТ и БНР, за да се чуят становищата на парламентарните групи по изслушването.