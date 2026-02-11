"Гуру" Калушев гостувал на децата в училище "Космос", където учил и убития Александър

Държавната агенция за закрила на детето проверява училище "Космос" и как убитият в кемпера на Калушев 16-годишен Александър се е водел едновременно ученик във въпросното училище, а по цял ден е бил хижа "Петрохан"

Ивайло Калушев е бил лектор "Изследване на най-големите подводни пещери Мексико" по време на II Детски фестивал на науката "Космос от идеи" през месец юни миналата година, установи проверка на "Труд news".

Домакин на фестивала е било Частно средно училище "Космос" в село Осоица, за което многократно медията ни писа. Събитието се е провело на 2 юни 2025 година в Cosmos International School в село Осоица. Това е видно от афиш, промотиращ събитието в профил в социалните мрежи на алтернативната образователна институция.

Прави впечатление, че сред хилядите снимки във "Фейсбук" страницата на училището, има и албуми от всяко по-значимо събитие или фестивал, като само от въпросния форум, към днешна дата - липсва.

Още, когато беше направена първата връзка между училището и приключенската школа "Роук" на Ивайло Калушев, от средното училище излязоха с позиция, че "единственото взаимодействие се изразява в излъчването и представянето през месец юни 2025 г. на филма "Подводните пещери на Юкатан, Мексико" в рамките на детски научен фестивал, без училището да е имало каквото и да е организационно, договорно или друго обвързване с лицата, създали или участвали във филма".

В запазена частично "бек ъп" версия на вече изтрия сайт на школата му "Роук", с която "Труд news" разполага, училище "Космос" фигурира като основен партньор.

Днес председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Теодора Иванова съобщи по време на изслушването в Народното събрание, че директорката на училище "Космос" Гергана Захариева е в болничен. Тя обясни, че в момента там има проверка от Агенцията , която трябва да установи как 16-годишният, убит в кемпера под връх "Околчица", Александър се е водел едновременно ученик във въпросното училище, но в същото време и е бил по цял ден в хижата. Проверката трябва да установи и как е минавал от клас в клас.

Креативният директор на Cosmos International School Татяна Захариева е обявена за почетен член на Българската асоциация по естествена психотерапия. "Любовта, мъдростта, истината и свободата са в основата на концепцията на Космическото училище в село Осоица. А същите тези принципи са заложени и се развиват в естествената психотерапия", пише в дописката от сайта на Космическото училище от януари 23 януари 2026, озаглавена "Директорът на "Космос" е почетен член на БАЕП".

Школа за Приключения "Роук" и Частно училище "Космос"

Школата за Приключения "Роук" на Иво Калушев припознава Частно училище "Космос" за свой партньор или поне на образователна институция, на която меко казано симпатизира.

В публикация на официалната си страница във "Фейсбук" от 10 септември 2022 година Школа за Приключения "Роук" отправя покана за откриването на първия учебен ден на "Космическото училище" в село Осоица с публичен пост, който гласи: "На 15 септември от 10,00ч. ще бъде официалното откриване на Cosmos International School. Ще пожелаем на първокласниците и останалите ученици попътен вятър. От 11,00ч. ще има приятна музика, изпълнена от невероятните музиканти Калин Вельов, Милен Кукушаров, Ирения Васкес, Яна Кръстев. Заповядайте! Подготовка гори!

МОН издава заповед за вписване на Частно основно училище "Космос" през месец юли 2022 година.

Както "Труд news" разкри, удостоверението на Частно основно училище "Космос" от Министерството на образованието и науката с номер 323 от дата 22.07.2022 година и публикувано на сайта на образователната институция, е издадено 10 дни преди разпускането на правителството на Кирил Петков на 2 август 2022 г., с министър на образованието Николай Денков. Подписано е от зам.-министъра на образованието Мариета Георгиева, назначена на 12 май 2022 г. от министър-председателя Петков. Повече - четете тук.