Доживотен затвор за убийството на възрастна жена в изборната нощ през 2024 г.

Софийският градски съд осъди на доживотен затвор без право на замяна Михал Ц., подсъдим за блудство и жестокото убийството на възрастна жена в столичния кв. „Младост“.

Престъплението беше извършено в нощта след парламентарните избори на 27 октомври 2024 г. Тялото на 77-годишната жертва беше открито на следващия ден в столичния квартал „Младост 1” - голо и със следи от насилие.

Според доказателствата, Михал е проявил особена жестокост и жертвата е починала по изключително мъчителен начин. Освен това деянието е извършено в условията на опасен рецидив. Месец преди да извърши убийството, Михал е бил освободен от затвора, след като е излежал присъда за друго убийство. В досието му има присъди за изнасилване на възрастна жена и множество грабежи.

Пред съда Михал не призна вината си. Каза само, че е ударил жертвата си, защото е искал да ѝ открадне личната карта.

Присъдата не е окончателна и подлежи на жалба или протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд – София.