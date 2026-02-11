Обвинение за датчанин, вилнял в столичен фитнес

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Дания, извършил хулигански действия във фитнес.

А.И. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 10.02.2026 г. във фитнес в гр. София, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

А.И. е нанесъл удар с юмрук по главата на К.К. След намесата на полицейски служители, обвиняемият е обиждал полицаите и е ударил един от тях.

По случая се води досъдебно производство за престъпления по чл. 325, ал.1 НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор А.И. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои внасяне на искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.