Ивайло Калушев получил разрешително за оръжие "експресно" след обаждане от София

"Ламата" Ивайло Калушев се е регистрирал през 2021 година в Монтана на адреса на Ивайло Иванов. И получава тутакси разрешително за „Колт Анаконда“ 44 калибър.

„Гуруто“ Калушев, за когото се твърди, че е принудил трима души да се самоубият край хижа Петрохан, а сам той лично застрелял 15-годишно момче и 22-годишен младеж в караваната край Околчица и сложил край на живота си, е получил „експресно“ разрешително за оръжие в Монтана, научи Breaking.bg. Според публикуваната вчера справка на МВР Ивайло Калушев е получил разрешително за две оръжия на 1 ноември 2021 година.

Става дума за разрешително №20210792943/01.11.2021 г. То е за две оръжия- автоматичен пистолет „Глок“ и страховитият револвер „Колт Анаконда“ 44 калибър „Магнум“. Разрешителното е издадено от полицията в Монтана, но…Ивайло Калушев по документи живее на адрес в София.

В средата на октомври 2021 година сменя адресната си регистрация в Монтана. По документи живее вече на адреса на убития негов авер Ивайло Иванов, който по документи ръководи сдружението“Национална агенция за контрол на защитените територии“-НКЗТ, което получава експресна регистрация в Агенцията по вписванията през януари 2022 година. За НКЗТ са нужни само 72 часа за регистрация, докато обикновени граждани чакат със седмици решение на Агенцията по вписванията.

Та, като новоизпечен гражданин на Монтана Ивайло Калушев подава документи за разрешително за оръжие в полицията. И,о,чудо получава експресно разрешение за двете оръжия за няма и десет дни. Кога „гуруто“ е минал обучение, психотестове и проверка за толкова кратко време, още повече, че той до скоро не е живял в града, остава загадка. Напомняме, че се касае за документ за сериозни оръжия. Обикновени граждани чакат за разрешително за оръжие между един и два месеца. И на какво основание полицията в Монтана му е издала разрешението? Сдружението е регистрирано два месеца по-късно.

Според запознати, полицията в Монтана действа експресно под натиск и телефонни обаждания от София, от МВР. По това време на власт е служебното правителство на Румен Радев, с премиер Стефан Янев и вътрешен министър Бойко Рашков. С какви протекции в МВР се е ползвал въпросният Калушев остава загадка.

По данни на вътрешното министерство групата „природозащитници“ и „любители на сърничките“ от Петрохан са били въоръжени до зъби, незнайно защо.

През август 2021 г Ивайло Иванов получава разрешително за 16 броя оръжия, сред които пушки-помпи, ловни пушки, автоматични и картечни пистолети. Разрешителното е с номер №20210779260/23.08.2021 г. Пак от полицията в Монтана.

Ето го списъка с разрешените оръжия на Иванов:

FABARM L4S GREY HUNTER MAXI

GLOCK / 45 PR MOS FS SET

HECKLER&KOCH / MR308

CZ-CESKA ZBROJOVKA / EVO3

ERA / —

ASE ULTRA

BENELLI / NOVA BLACK RIFLED SLUG

HENRY / BIG BOY CARBINE

BENELLI / M2 PRACTICAL SHOOT

BENELLI / M2 PRACTICAL SHOOT – цев

TRIJICON / F12

BENELLI / M2 COMFORT

BENELLI / NOVA BLACK RIFLED SLUG – цев

BENELLI / M2 RIFLED SLUG – цев

FABARM / L4S GREY HUNTER MAXI – цев

BENELLI / M2 COMFORT – цев

Сред тях седем ловни пушки, четири автоматични пистолета, карабина, картечният пистолет на фирмата „Чешка Збройовка“ , модел ЕВО 3 и пушката помпа на фирма „Бенели“.

На какво основание е получено разрашение за този арсенал трябва да отговори МВР.

Фрапиращ е случаят с 19-годишният тогава Николай Златков, третата жертва от караваната. Той получава разрешително №20230876511/24.02.2023 г. За пистолет „Хеклер и Кох“. Тогава служебен вътрешен министър е небеизвестният Иван Демерджиев. С каква необходимост е обосновано притежанието на такова сериозно оръжие от 19-годишен младеж трябва да обясни бившият министър, известен с прозвището „Бях точен с парите“.

Според аутопсията Калушев е застрелял в главата 15-годишният Александър Макулев и 22-годишният Златков с револвера „Колт Анаконда“. След което се е самоубил със същото оръжие. В караваната е открито и другото му законно оръжие -пистолетът „Глок“, но няма и следа от оръжието на Златков-„Хеклер и Кох“.

Експерти смятат револверът „Колт Анаконда“ за едно от най-зловещите оръжия, особено в близък бой, заради огромните поражения, които нанася големия калибър на оръжието.