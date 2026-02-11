Първан Симеонов за  „Петрохан": Става дума за култово езотерично общество

Тази истина е непоносима за масовия слух

Властите предоставят обективна версия по случаите „Петрохан” и „Околчица” и трябва да се доверим. Всичко сочи, че става дума за култово езотерично общество, което завършва през някакъв вид доброволна смърт.Това каза за Нова телевизия социологът Първан Симеонов.

"Няма как да знаем обаче, че при младите жертви това също е доброволно. Тази истина е непоносима за масовия слух и затова много търсят други версии. Властите нямаше как да постъпят по друг начин, освен да дават информацията по малко", допълни още Симеонов.

Той посочи, че е имало опит от страна на ангажирани с властта хора да припишат случилото се на опозицията, „което е проява на не много добър политически вкус”. По негови думи всичко „прилича на филмов сюжет, който ще бъде дописван оттук нататък”.

Симеонов допълни още, че е имало изнасяне на много информация за жертвите, което прилича на „мародерство”, а това не бива да се допуска от властта.

А по отношение на вярванията на жертвите, според социолога не става дума за конкретна религия, а за „патологичен микс с известен нарцисизъм”.

Политологът Стойчо Стойчев смята, че е очаквано в обществото да има конфликт на интерпретациите. Той посочи, че хората нямат доверие в институциите, защото по принцип липсва доверие в обществото. Стойчев също така смята, че когато прокуратурата съобщава нещо преди полицията, това означава, че има някакъв вид специално отношение, което може да се дължи на много факти.