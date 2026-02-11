Обвинение за 19-годишен, пребил две деца в софийското метро

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 19-годишен младеж, нанесъл телесни повреди на две момчета - на 13 и 15 години в метрото.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 08.02.2026г. в метровлак в гр. София, обвиняемият А.В. е ритнал с крак в главата 13-годишно момче, като му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на зъб.

Обвиняемият нанесъл удар с нож на 15-годишно момче, като му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в порезна рана. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.

131, ал.1, т 4, пр.2 и пр.3 ,вр. чл. 129, ал. 2, вр. ал.1 НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

А.В. е осъждан. Предвид възможността да извърши престъпление, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, спрямо А.В.