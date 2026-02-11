Катастрофа в София: Сблъсък между два тира и пет коли (СНИМКИ)

Тир и няколко коли са се блъснали в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи за БТА. Инцидентът е станал в квартал "Суходол", а сигналът за него е подаден около 11:00 ч.

От СДВР допълниха, че става въпрос за катастрофа между два товарни автомобила и пет леки коли, като най-вероятно една от леките коли е навлязла в насрещното движение.

На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е установил, че няма пострадали.

Единствено една жена се е оплакала от болки в главата и е откарана за преглед в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов", съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ.