Адв. Людмил Рангелов: Случаят "Петрхон" е прекалено необичаен и странен, а отделните факти се свързват трудно

Хората не вярват на официалната версия

Прокуратурата разкри нови подробности по случая "Петрохан". Аутопсиите показват, че в кемпера вероятно са извършени последователно две убийства и едно самоубийство.

Адвокат Людмил Рангелов заяви в "България сутрин", че мотивът не е ясен, а може би и до края на разследването няма да се изясни.

"Фактите са много важни. Това е голяма трагедия, която предизвика голям обществен интерес. Всяка липса на информация поражда спекула и всякакви теории", каза на свой ред криминалният психолог Иво Ташев пред Bulgaria ON AIR.

Адв. Рангелов определи случая като прекалено необичаен и странен, а отделните факти се свързват трудно.

"Това беше причината да се забави официалната информация. Трябваше властите да излязат със становище, което почива на установени факти. Оставиха обществото в безтегловно състояние, всички се упражняваха върху възможни версии. Колкото по-рано станат известни фактите, толкова по-добре", изтъкна той.

"Хората не вярват на официалната версия, защото нямат опит и представа от подобни престъпления. Хората не искат да приемат простите обяснения, защото така е прекалено семпло така", посочи адв. Рангелов.

"Това е самоубийство, но е възможна и друга версия, разследващите работят по нея. Изстрел в главата с личното оръжие от разстояние, което е достъпна за човешката ръка. Така каза съдебният лекар", коментира още юристът.

Според него Ивайло Калушев е "изпратил другите двама в по-добър свят". Не става дума за чиста форма на будизъм, а за някакво течение, отбеляза адв. Рангелов.

"Това е показно убийство, хладнокръвен разстрел. По-скоро е някой отвън. Някой или няколко човека. Трябва да си много добре подготвен", настоя Иво Ташев.

При застреляни в главата хора би трябвало да има страшно много кръв, подчерта криминалният психолог.

"Кметът на Гинци, който в началото даде информация, не споменава... Казва, че са били подредени на земята. Ако бяха застреляни на място, щеше да има голямо количество кръв.На 99% отхвърлям версията самоубийство. За да се стигне до това, човек трябва да е в крайно състояние. Те изглеждат като нормални хора, които са весели и се шегуват, кучето е покрай тях. Нямат вид на хора, които след малко ще сложат край на живота си", каза Ташев.

"Записите, които видяхме, са част от едно такова намерение. За манипулации на записите не може да става дума. Кой има интерес да манипулира записите? Върху прокуратурата и МВР тежи цялата отговорност да разкрият какво се е случило", заяви той.

"Не всеки има психиката да направи убийство или самоубийство. Има инстинкти за самосъхранение. Моята версия е за убийство на всичките шестима души, извършено от хладнокръвни убийци", държи на своята теория Ташев.

Адв. Рангелов няма обяснение защо главният секретар на МВР не участва в информирането на обществеността.

По думите му министърът на вътрешните работи е далеч от реалната работа на МВР, но има и вид предпазливост с оглед на предстоящите избори - затова Митов предпочитал да не се появява пред обществото.

„Няколко месеца ще бъдат достатъчни, за да приключи случаят, ако е затворен между тези 6 човека”, предположи юристът.

Според Ташев за кемпера има вариант да става дума за двойно убийство и самоубийство, но "може хората там също да са били убити и да е инсценирано самоубийство".

"Първо пристигат от ДАНС. Когато има убийство, всеки човек би се обадил на 112 и ще дойде патрулната кола, ще извикат криминалистите с лабораторията, по-нататък биха дошли другите служби. Тук виждаме обратен ред, в който първо пристигат служители от ДАНС, което означава, че те са имали информация. Може сред тези хора да е имало техен агент. Видели са нещо, което не трябва", анализира още Ташев.