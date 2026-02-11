Бивш депутат на ПП е алармирал, че групата на Ивайло Калушев е опасна, още през 2022 г.

Още през септември 2022 г. бившият председател на Агенцията по горите и бивш депутат от "Продължаваме Промяната", Александър Дунчев, е алармирал за потенциалната опасност, свързана с групата на Ивайло Калушев. Това се случва след публикуването на статия в „Списание 360“, посветена на Калушев и неговия екип, озаглавена „Първата българска рейнджърска служба“.

Ето какво пише Александър Дунчев:

"Няма нищо по-опасно за държавата и обществото да се появяват паралелни на държавата частни организации, които твърдят че пазят с оръжия и маски природата.

Когато няма държава никой не може да гарантира на хората че такива въоръжени, да не кажа, мутренски организации не защитават частни териториални или мафиотски интереси под предлог, че пазят природата. по подобен начин мутри пазеха и строежите на Рилски езера и Банско. Защитата на природата като държавен публичен ресурс може да се извършва законно единствено от държавни органи, а ние гражданите и обществените организации имаме единствено право да следим за нарушения да сигнализираме и да караме държавните институции да работят.

За тази псевдо организация знаем доста притеснителни неща, но по-добре да ви информираме за проблема с обективни аргументи."

Публичните регистри показват, че Ивайло Калушев е развивал своята дейност в Мексико повече от десет години. От 2010 до 2023 г. той ръководи проекти в сферата на екстремното пещерно гмуркане и подводните изследвания на полуостров Юкатан, като името му се свързва с четири различни организации в региона. През 2013 г. неговият екип извършва мащабни подводни проучвания и картографиране, а един от проектите дори получава значително държавно финансиране.

През 2015 г. Калушев се появява в ново амплоа – като продуцент на документален филм. Част от експедициите му са заснети и излъчени в продукцията „Неизследваното“, в която участват още двама българи.

С помощта на собствената си фондация той успява да закупи изследователска база и компресорна станция в Мексико, където създава и школа за подводно гмуркане. Този опит по-късно се пренася в България с проекта Школа за приключения „Роук“. В интервю за БНР през 2019 г. Калушев споделя, че приключенията и планината могат да дадат сила на деца, които са слаби, интровертни или тормозени в училище.