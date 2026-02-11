Майката на Николай Златков оставила сина си при Лама Калушев на 11-годишна възраст

Майката на 22-годишния Николай Златков – Ралица Асенова, сама потърси медиите в понеделник. В ефира на Нова телевизия тя обяви, че не вярва синът й, неговият духовен баща – Ивайло Калушев, още трима възрастни мъже и 15-годишно момче, да са сложили сами край на живота си, а че са станали жертва на професионални убийци. Според жената „рейнджърите“, сред които и синът й, нямали цялото въоръжение, за което беше изнесена информация от властите, както и от хора, които са посещавали района на хижа „Петрохан“ през последните години.

„Труд news“ разполага с показанията на бащата на покойния Николай Златков, които са дадени пред полицията в дните докато младият мъж все още се издирваше, заедно с Ивайло Калушев и Александър Макулев. От думите на бащата се разбира, че майката на Николай го е оставила при Лама Калушев в Мексико, когато детето е било все още на едва 11 години.

„През 2014 г. ми съобщиха, че се преместват да живеят в Мексико. Обяснението беше, че там имало по-добри условия за живот. Един ден след преместването получих един изненадващ за мен имейл, в който Ралица ми обясняваше, че всъщност Ники ще живее в будистка комуна, няма да ходи на училище, ще се гмурка по цял ден и ще живее сред хора, които са изключително добри и възвишени и че това е изрично негово желание. Тогава за първи път чух за Ивайло Калушев и започнах да търся информация за него. Бях безкрайно изненадан от такъв развой.

Това, което успях да намеря в интернет през 2014 г., меко казано ме шокира. През цялото време Ралица ме убеждаваше, че това е изключително правилно решение, много искано от Ники, но ми беше поднесено по такъв абсурден начин, че аз не можех да го приема и се настроих много негативно. Почти веднага получих втори имейл – от Ивайло Калушев, с който той с много приятелски тон се запознава с мен и че се познава с Ралица от доста време, че Ники е при него по собствено желание, че базата им в Мексико е изключително добре оборудвана и че на Ники няма да му липсва абсолютно нищо. Увери ме, че той има огромен опит за работа с деца, че майка му живее съвсем наблизо до тях и че когато изяви желание, ще могат да поддържат контакт.

Успоредно с това комуникацията по Скайп със сина ми рязко се промени, той възприемаше всяко мое действие като недоверие и обида към новите му приятели и отказване да разбера неговото желание. Буквално за дни комуникацията се срина, като в един момент ми написа да не го търся повече“, свидетелства бащата на убития Николай Златков.

Очевидно притеснен от случилото се, бащата заминава за Мексико, за да провери на място какво се случва с момчето. „Успях да намеря къде живее майка му, като стоях наблизо и ги наблюдавах. Един ден един голям джип докара Ники пред дома на майка му, оставиха го и аз тръгнах след джипа, за да открия къде им е базата. Целта ми беше да знам къде е. Тогава притесненията ми още повече се засилиха, защото от това, което пишеше в интернет, че живеят в будистки храм в джунглата, не беше истина – живееха в един луксозен имот, ограден с високи стени, който беше част от много подобни имоти, целите с обща охрана.

След като видях къде живее, не съм влизал вътре, се върнах при къщата на майка му и се представих. До този момент си мислех, че са отвлечени или нещо такова, тъй като информацията, която постъпваше към мен по скайп и по имейли, беше абсурдна“, допълва още бащата в показанията си. Детето, майката, а на другия ден и Ивайло Калушев обяснили на бащата, че всичко е доброволно, че синът му се чувства добре и можел да се прибере обратно в България, ако иска, но момчето не желаело. Бащата на Николай Златков се прибрал в София, където има второ семейство и две деца.

В началото на 2022 г., когато Николай вече е навършил пълнолетие, той се свързва с баща си. Двамата се видели в центъра на София. „Ники беше облечен с една черна униформа с емблеми и колан. Обясни ми, че се занимават с опазване на околната среда и тренировки и обучения на рейнджъри, с изучаване на пещери в България, парапланеризъм и духовна сфера, за която ме предупреди, че не иска да обсъжда с мен, защото не я разбирам“, свидетелства бащата на Златков. През октомври 2022 г. бащата дори посещава „Петрохан“, заедно с новото си семейство. „Ники ни посрещна, като там имаше и други хора. Ивайло Калушев излезе да ни поздрави учтиво и приветливо, без да демонстрира, че ми се сърди за Мексико, каза, че си има работа и се прибра в стаята си. Там се запознах с Ивайло Иванов мимоходом... Качвайки се към хижата видях, че е оградена с ограда с датчици и камери, а на пътя стоеше нещо като часови, който вдига и спуска един синджир, за да преминем.

От Ралица разбрах, че часови не стои постоянно на синджира, може би го бяха сложили само за моето посещение. Тя ми каза още, че в базата имат две кучета, които в 22:00 ч. прибират в сградата, тъй като навън имало вълци, от които можело да пострадат. От обясненията на Ники разбрах, че там живеят постоянно шест човека. Попитах за Сашо – малкото момче, което видях там, и Ники ми каза, че неговите родители не могат да го гледат, баща му е пияница и затова живее при тях. През цялото време наблюдавах една нормална среда без видимо някой да е притеснен от нещо“, разказва бащата и допълва, че опитал да говори със сина си за духовните практики и това, че Ивайло Калушев се представял за лама, но срещнал отказ темата да се обсъжда. „Темата за сексуални посегателства директно не съм я повдигал, но по никакъв начин Ники не ми е дал вид или повод да си помисля нещо в тази насока. Ако има такива притеснения, те бяха плод на наблюдението ми като страничен наблюдател, защото не можех да си обясня такъв начин на живот“, заявява още бащата, който признава, че макар да не е приемал влизането на сина си в групата, после многократно е бил уверяван, че няма нищо нередно в дейността им, както в Мексико, така и в България.