Партийни клики оправдават налудности

Сричат опорки в защита на извращения и сатанински страсти, отнели невинни детски животи

Донякъде с тъга, донякъде с неподправено презрение забелязвам тук и там превръщането в морална утайка на всякакви хора, които си съчиняват всевъзможни налудни сценарии и са мобилизирани под строй да сричат униформени опорки в защита на извращения и сатанински страсти, отнели невинни детски животи.

Винаги и навсякъде може да има налудни девиации и девианти. Но сектантският рефлекс на определени обществени и партийни клики безмозъчно да оправдават девиациите и девиантите, защото са от „тяхната партия“, е истинският тумор в обществото. Злокачествен тумор. Който оправдавайки една налудност, отваря вратите за нови метастази. Нужна е химиотерапия. Спешна и неотвратима.

Поздравявам компетентните органи за професионализма и се надявам да могат да разплетат докрай случилото се в „хижата на ужасите“ и овъртолените около нея „полезни идиоти“, съучастници и помагачи. Въпреки видимите опити за политически чадъри, целенасочено отклоняване на общественото внимание и омаловажаване на деянията на всякаквите „лами“ и подобни негодници, причинили трагедията.

Бог да прости жертвите! И да накаже Злото и неговите застъпници.

А вие, мили хора, които не сте изгубили своя човешки облик - бдете. Бдете!