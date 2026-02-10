Вероятно съм единствения човек в България, който няма ясна позиция за трагедията в Петрохан. И колкото повече чета, толкова повече се обърквам.

От една страна:

- Ясно е, че рейнджърите са имали необясними протекции и финансиране от една конкретна политическа сила, което буди недоумение и много въпроси;

- Статусите, чатовете и коментарите на лама Калушев са не просто странни (магии, извънземни), те граничат с налудност;

- Свидетелствата за връзки с малолетни от страна на поне един 50 годишен мъж са силно обезпокоителни;

- Поведението на двама от родителите (майката на 22 годишния Николай и бащата на 15 годишния Александър) изглежда повече от необяснимо. Разбира се, то може да бъде обяснено с психологическия феномен moral disengagement на Алберт Бандура, при който индивидите използват когнитивни стратегии, за да рационализират и нормализират неморални или престъпни действия, с цел да намалят или заглушат чувството за собствена вина.

От друга страна:

- Възможно ли е същите тези родители и толкова много хора да са действително зомбирани и омагьосани от един човек? И на никой да не му светне лампата?

- Защо ДАНС са проявявали интерес към рейнджърите?

- Възможно ли е рейнджърите да са видели или участвали в нещо, което да е довело до смъртта им?

- Възможно ли е записите да са били манипулирани?

- Защо не пуснаха целите записи, а само няколкосекундни видеа?

- Защо оставиха обществото цяла седмица да мисли, че лама Калушев е убил тримата в хижата, след като веднага са разбрали от видеото, че той и двете момчета са се сбогували с тях и са напуснали хижата преди самоубийствата?

- Защо шестимата не са се самоубили заедно?

Сега, вероятно всичките ми въпроси си имат логични отговори, но за мен цялата тази трагедия е не само мъчителна, но и много, много странна.